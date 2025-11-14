La Junta Directiva del Atlético Huila tomó la «difícil decisión» de solicitar formalmente a la Dimayor el traslado de su sede de Neiva al municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

La medida se origina por la «compleja e involuntaria coyuntura» derivada del cierre y posterior inhabilitación del Estadio Guillermo Plazas Alcid en Neiva.

Como lo informó en su momento Minuto30, esto se da luego de que el Municipio de Neiva emitiera un informe oficial que impide la presencia de público en el escenario deportivo.

Según el comunicado oficial de la Junta Directiva, la situación actual del estadio «sin una solución viable a corto o mediano plazo» imposibilita el normal desarrollo de la competencia.

Para el Huila, esta crítica situación, pone en riesgo la «estabilidad operativa y financiera de la organización», según dijeron en un comunicado.

El club, que ha trabajado «de forma constante» en la búsqueda de alternativas, tomó esta decisión tras un «profundo análisis de esta crisis» y luego de alcanzar un acuerdo con la administración municipal de Yumbo.

¡Qué pesar! Atlético Huila se traslada a Yumbo y dejará de usar ese nombre

La solicitud busca «garantizar la continuidad del proyecto deportivo» y asegurar que el equipo profesional y las divisiones formativas cuenten con un entorno adecuado para su desarrollo sostenible.

La Junta Directiva lamentó que esta coyuntura ha generado «grandes pérdidas económicas» al no poder consolidar las inversiones realizadas en el proyecto.

En un giro trascendental, el comunicado también revela que, al recibir la aprobación de la Dimayor y en cumplimiento con un «estricto requerimiento del Municipio de Yumbo», el Club ya no se llamará Atlético Huila.

La situación fue calificada por el club como «imprevista, inevitable y derivada de una verdadera fuerza mayor».

