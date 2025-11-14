¡Qué pesar! Atlético Huila se traslada a Yumbo y dejará de usar ese nombre

Minuto30
    Atlético Huila se muda a Yumbo por el cierre de su estadio en Neiva y cambiará su nombre oficialmente tras la aprobación de la Dimayor. Foto: Atlético Huila
    Resumen: El club Atlético Huila ha tomado la "difícil decisión" de solicitar a la Dimayor el traslado de su sede de Neiva al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, debido al cierre e inhabilitación del Estadio Guillermo Plazas Alcid en Neiva, una situación que pone en riesgo su estabilidad operativa y financiera. Tras un profundo análisis y un acuerdo con la administración de Yumbo, el club busca garantizar la continuidad del proyecto deportivo, lamentando las pérdidas económicas generadas por esta "fuerza mayor", y además anunció que, tras la aprobación de Dimayor, dejará de llamarse Atlético Huila como requisito del nuevo municipio anfitrión.

    La Junta Directiva del Atlético Huila tomó la «difícil decisión» de solicitar formalmente a la Dimayor el traslado de su sede de Neiva al municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

    La medida se origina por la «compleja e involuntaria coyuntura» derivada del cierre y posterior inhabilitación del Estadio Guillermo Plazas Alcid en Neiva.

    Como lo informó en su momento Minuto30, esto se da luego de que el Municipio de Neiva emitiera un informe oficial que impide la presencia de público en el escenario deportivo.

    Según el comunicado oficial de la Junta Directiva, la situación actual del estadio «sin una solución viable a corto o mediano plazo» imposibilita el normal desarrollo de la competencia.

    Para el Huila, esta crítica situación, pone en riesgo la «estabilidad operativa y financiera de la organización», según dijeron en un comunicado.

    El club, que ha trabajado «de forma constante» en la búsqueda de alternativas, tomó esta decisión tras un «profundo análisis de esta crisis» y luego de alcanzar un acuerdo con la administración municipal de Yumbo.

    La solicitud busca «garantizar la continuidad del proyecto deportivo» y asegurar que el equipo profesional y las divisiones formativas cuenten con un entorno adecuado para su desarrollo sostenible.

    La Junta Directiva lamentó que esta coyuntura ha generado «grandes pérdidas económicas» al no poder consolidar las inversiones realizadas en el proyecto.

    En un giro trascendental, el comunicado también revela que, al recibir la aprobación de la Dimayor y en cumplimiento con un «estricto requerimiento del Municipio de Yumbo», el Club ya no se llamará Atlético Huila.

    La situación fue calificada por el club como «imprevista, inevitable y derivada de una verdadera fuerza mayor».

    Alejandro Rincón

    Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión.

