Un sentimiento de confianza hizo que un atleta perdiera una carrera triatlón estando a centímetros de la meta, donde lo único que ganó fue miles de burlas en las redes sociales.

Se trata de Mateo Bustos, quien corría el V Triatlón de España, y estaba logrando dominar la última parte de la carrera, cuando, antes de cruzar la línea de meta, decidió celebrar su triunfo, sin percatarse que otro de los competidores se encontraba justo detrás suyo.

Bustos, frenó el paso, y decidió dar un pequeño brinco y levantó un puño al aire, cuando de pronto, Germán Cister se le adelantó y cruzó la línea de meta.

“No lo vi llegar, estaba seguro de que llegaba, por eso hice el festejo. No me imaginaba que acabaría así. Le puede pasar a cualquiera. Incluso le felicité. Me lo tomo como una anécdota y con humor para compartir con amigos”, dijo Bustos en una entrevista.

Así fue la celebración antes de tiempo del atleta

A vore, deixeu el postureo ja! En serio 😂 😂 😂

Volum a tope pic.twitter.com/t7Eau9tCOB — Gotet de Modernor (@elgotet) June 20, 2021

