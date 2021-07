Li Fabin levantó 166 kilos en una pierna, ganó medalla de oro

El deportista chino Li Fabin se volvió tendencia luego de que ganara la medalla de oro tras levantar 166 kg con solo un pie en el suelo en Tokio.

El atleta de 28 años, campeón del deporte en el 2019, sorprendió a todos los espectadores tras levantar los 166 kilogramos con una técnica llamada clean and jerk, para finalizar alzando su pierna derecha mientras tenía la barra arriba.

El asiático inició el movimiento y cuando tenía la barra sobre la cabeza alzó un pie para mantener el equilibrio, por esa hazaña ha sido conocido y tendencia en redes sociales.

Li Fabin had to flex on them with the one legged jerk recovery pic.twitter.com/mPvAJib92H

— mars (@sailorsct_mars) July 25, 2021