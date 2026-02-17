Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Aterrador! Captan en video el intento de rapto a una niña en un supermercado

Minuto30.com .- Un video de seguridad, que ya le da la vuelta al mundo, muestra los segundos de terror que vivió una familia en el norte de Italia. En las imágenes se observa cómo un hombre, en un movimiento repentino y violento, presuntamente intenta arrebatar a una pequeña de apenas un año de edad de los brazos de sus cuidadores o de su coche de compras.

Gracias a la rápida reacción de la madre, de otros compradores y a la intervención de las autoridades, el sospechoso fue detenido en el lugar.

HEART-STOPPING MOMENTS: Terrifying security footage shows a man allegedly attempting to grab a one-year-old girl at a supermarket in northern Italy. Police say the suspect was arrested and charged. The child was taken to the hospital and suffered a fractured femur. pic.twitter.com/hNfpl1RSDC — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

El saldo: Una pequeña herida

Aunque el secuestro fue frustrado, la violencia del forcejeo dejó consecuencias físicas en la menor:

Estado de salud: La niña fue trasladada de urgencia a un hospital local.

Lesiones: Los médicos confirmaron que la bebé sufrió una fractura de fémur debido a la fuerza con la que el sujeto intentó jalarla.

Situación legal: El sospechoso ya fue arrestado y enfrenta cargos graves por intento de secuestro y lesiones personales.

Alerta para los padres

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la importancia de no bajar la guardia ni un segundo, incluso en lugares aparentemente seguros como un supermercado.

La rapidez con la que actúan estos delincuentes es aterradora. En este caso, la comunidad y la policía actuaron a tiempo para evitar una tragedia mayor, aunque el camino de recuperación para la bebé apenas comienza.