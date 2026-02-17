¡Aterrador! Captan en video el intento de rapto a una niña en un supermercado

Menú Últimas noticias
    Video

    La niña, debido a la violencia del forcejeo, sufrió lesiones y fue trasladada de urgencia a un hospital local.

    Minuto30.com .- Un video de seguridad, que ya le da la vuelta al mundo, muestra los segundos de terror que vivió una familia en el norte de Italia. En las imágenes se observa cómo un hombre, en un movimiento repentino y violento, presuntamente intenta arrebatar a una pequeña de apenas un año de edad de los brazos de sus cuidadores o de su coche de compras.

    Gracias a la rápida reacción de la madre, de otros compradores y a la intervención de las autoridades, el sospechoso fue detenido en el lugar.

    El saldo: Una pequeña herida

    Aunque el secuestro fue frustrado, la violencia del forcejeo dejó consecuencias físicas en la menor:

    Estado de salud: La niña fue trasladada de urgencia a un hospital local.

    Lesiones: Los médicos confirmaron que la bebé sufrió una fractura de fémur debido a la fuerza con la que el sujeto intentó jalarla.

    Situación legal: El sospechoso ya fue arrestado y enfrenta cargos graves por intento de secuestro y lesiones personales.

    Alerta para los padres

    Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la importancia de no bajar la guardia ni un segundo, incluso en lugares aparentemente seguros como un supermercado.

    La rapidez con la que actúan estos delincuentes es aterradora. En este caso, la comunidad y la policía actuaron a tiempo para evitar una tragedia mayor, aunque el camino de recuperación para la bebé apenas comienza.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


