Atentado terrorista en la Vía Panamericana: Un policía muerto y 15 heridos tras explosión en el Cauca

Minuto30.com .- El cierre del puente festivo de marzo se tiñó de sangre en el departamento del Cauca. Un atroz atentado con explosivos en la vía Panamericana, exactamente en el sector del Río Las Piedras, jurisdicción de Timbío, cobró la vida de un uniformado y dejó heridas a otras 15 personas, entre policías y civiles que transitaban por la zona.

Una trampa mortal en plena carretera

Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes, cuando una patrulla de la Estación de Policía de Timbío acudió al llamado de alerta por la presencia de cilindros abandonados cargados con explosivos. Los elementos habían sido instalados en el corredor que comunica a Popayán con Pasto, representando un riesgo inminente para los viajeros.

Lamentablemente, mientras los uniformados realizaban la verificación de los artefactos, estos fueron activados de manera remota o por contacto, desatando una explosión devastadora.

El rostro de la tragedia: Fallece el patrullero Juan David Grande

La institución confirmó con profundo dolor el fallecimiento del patrullero Juan David Grande Cantero, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber mientras intentaba asegurar la vía para los ciudadanos.

Saldo total del ataque:

Víctimas fatales: 1 policía (Juan David Grande).

Uniformados heridos: 5 policías (actualmente bajo observación médica).

Civiles afectados: 10 ciudadanos lesionados que se desplazaban por la vía nacional al momento del estallido.

Rechazo unánime de la cúpula policial

El General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional, rechazó de manera tajante el acto criminal:

“Este hecho violento enluta al país y evidencia, una vez más, el impacto devastador de la violencia. A los criminales no les importa la vida de los colombianos ni la tranquilidad de nuestras comunidades”, expresó el alto oficial a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el coronel Germán Manrique, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, calificó el hecho como un “accionar indiscriminado” de los grupos armados ilegales que operan en el sur del Cauca, quienes no dudaron en poner en riesgo a la población civil en una vía de alto flujo vehicular.