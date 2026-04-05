Atentado sicarial en San Martín de Porres: Dos hombres heridos tras ataque con arma de fuego

Resumen: En el lugar de los hechos se hallaron 6 vainillas de arma de fuego, evidencia de la ráfaga de disparos que sembró el pánico entre los vecinos.

Minuto30.com .- La noche del sábado, 4 de abril, cerró con un hecho de sangre en la Comuna 6 de Medellín. Hacia las 11:20 p. m., dos ciudadanos fueron blanco de un ataque sicarial mientras departían a las afueras de una residencia en el barrio San Martín de Porres.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad, los heridos fueron trasladados de urgencia a una clínica en el noroccidente de la ciudad, donde luchan por su recuperación bajo observación médica.

Los hechos: Un ataque sin mediar palabra

Testigos presenciales relataron a las autoridades que el agresor, un hombre que vestía sudadera y chaqueta gris con un tapabocas negro para ocultar su identidad, se acercó a las víctimas de manera sigilosa. Sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó repetidamente contra la integridad de los dos hombres que se encontraban en la vía pública.

Tras el ataque, el sicario huyó rápidamente aprovechando la oscuridad de la noche. En el lugar de los hechos se hallaron 6 vainillas de arma de fuego, evidencia de la ráfaga de disparos que sembró el pánico entre los vecinos.

Una de las víctimas, el hombre de 31 años, presenta impactos de proyectil en el abdomen y la pelvis, su estado es el más crítico debido a la ubicación de las lesiones en órganos vitales; por su parte el joven de 21 resultó herido en su brazo izquierdo, a la altura del hombro. Se encuentra estable pero bajo vigilancia médica.

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Investigación en curso

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha iniciado las labores de vecindario y la revisión de cámaras de seguridad en los alrededores del barrio San Martín de Porres para tratar de identificar la ruta de escape del agresor.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido ni la causa del ataque ni los perpetradores.