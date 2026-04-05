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    Atentado sicarial en San Martín de Porres: Dos hombres heridos tras ataque con arma de fuego

    En el lugar de los hechos se hallaron 6 vainillas de arma de fuego

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Balacera en plena cancha! Ataque armado desata pánico en torneo de fútbol en Concordia
    Foto de archivo.
    Atentado sicarial en San Martín de Porres: Dos hombres heridos tras ataque con arma de fuego

    Resumen: En el lugar de los hechos se hallaron 6 vainillas de arma de fuego, evidencia de la ráfaga de disparos que sembró el pánico entre los vecinos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche del sábado, 4 de abril, cerró con un hecho de sangre en la Comuna 6 de Medellín. Hacia las 11:20 p. m., dos ciudadanos fueron blanco de un ataque sicarial mientras departían a las afueras de una residencia en el barrio San Martín de Porres.

    Gracias a la rápida reacción de la comunidad, los heridos fueron trasladados de urgencia a una clínica en el noroccidente de la ciudad, donde luchan por su recuperación bajo observación médica.

    Los hechos: Un ataque sin mediar palabra

    Testigos presenciales relataron a las autoridades que el agresor, un hombre que vestía sudadera y chaqueta gris con un tapabocas negro para ocultar su identidad, se acercó a las víctimas de manera sigilosa. Sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó repetidamente contra la integridad de los dos hombres que se encontraban en la vía pública.

    Tras el ataque, el sicario huyó rápidamente aprovechando la oscuridad de la noche. En el lugar de los hechos se hallaron 6 vainillas de arma de fuego, evidencia de la ráfaga de disparos que sembró el pánico entre los vecinos.

    Una de las víctimas, el hombre de 31 años, presenta impactos de proyectil en el abdomen y la pelvis, su estado es el más crítico debido a la ubicación de las lesiones en órganos vitales; por su parte el joven de 21 resultó herido en su brazo izquierdo, a la altura del hombro. Se encuentra estable pero bajo vigilancia médica.

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    Investigación en curso

    La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha iniciado las labores de vecindario y la revisión de cámaras de seguridad en los alrededores del barrio San Martín de Porres para tratar de identificar la ruta de escape del agresor.

    Hasta el momento, las autoridades no han establecido ni la causa del ataque ni los perpetradores.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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