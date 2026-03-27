Atentado sicarial en San Cristóbal: Hombre murió tras ser baleado en la cabeza

Resumen: El incidente se registró alrededor en la Calle 59A con Carrera 134. Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, se comunicaron de inmediato con la línea de emergencia 123 para informar sobre una persona tendida en el suelo con heridas de gravedad.

Minuto30.com .- Un hecho de sangre sacudió la mañana de este jueves en el corregimiento de San Cristóbal, al occidente de Medellín. Un hombre falleció en un centro asistencial de alta complejidad tras ser víctima de un ataque directo con arma de fuego mientras se encontraba en la calle.

El incidente se registró alrededor en la Calle 59A con Carrera 134. Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, se comunicaron de inmediato con la línea de emergencia 123 para informar sobre una persona tendida en el suelo con heridas de gravedad.

Al llegar al sitio, las patrullas de la Policía confirmaron el hallazgo de un hombre que presentaba varios impactos de bala, principalmente a la altura de la cabeza.

Traslado y fallecimiento

Dada la urgencia de la situación, la víctima fue auxiliada inicialmente por ciudadanos en un vehículo particular, quienes lo trasladaron hasta el centro hospitalario local del corregimiento. Allí, el personal médico logró estabilizarlo momentáneamente para permitir su remisión a un centro de mayor complejidad en la ciudad.

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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas por salvarle la vida, las lesiones cerebrales resultaron ser fatales y el hombre falleció poco después de ingresar a la unidad de cuidados intensivos.

Autoridades se desplazaron hasta el lugar del ataque para investigar y lograr identificar a los autores materiales del crimen. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este homicidio, y los móviles del ataque permanecen bajo investigación.