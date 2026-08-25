Resumen: La noche del 24 de agosto, Naylea Barros fue víctima de un violento atentado mientras se desplazaba en su vehículo junto a su familia. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó protección inmediata y garantizó el respeto a los derechos de la oposición.

Atentado en Santa Marta: Excandidata del Pacto Histórico sobrevive a ataque armado y el Gobierno anuncia medidas

Minuto30.com .- Momentos de terror vivió la excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Naylea Barros, tras ser blanco de un ataque sicarial en la capital del Magdalena. El grave incidente de seguridad ocurrió durante la noche del 24 de agosto y ha generado un rápido pronunciamiento desde el más alto nivel del Gobierno Nacional.

Huida en contravía para salvar su vida

De acuerdo con los reportes del hecho, la líder política se movilizaba en su vehículo en compañía de su familia cuando fueron sorprendidos por atacantes armados.

Tras escuchar una ráfaga de disparos dirigida hacia ellos, la mujer reaccionó de manera instintiva para proteger a sus seres queridos: emprendió una rápida huida a alta velocidad y condujo en sentido contrario por la carretera hasta lograr ponerse a salvo y evadir a los agresores. Por fortuna, lograron salir con vida del atentado.

Respuesta inmediata del Gobierno

La gravedad del ataque político generó la reacción del presidente Abelardo De La Espriella, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) confirmó que ya se puso al frente de la situación para brindar garantías de seguridad a la víctima.

El mandatario informó que estableció contacto directo con el comandante de la Policía de Santa Marta para exigir una investigación exhaustiva que permita dar con los responsables.

«El Gobierno actuará con responsabilidad, sin anticipar conclusiones, verificando los hechos y garantizando los derechos de todos, incluyendo los de la oposición, que tendrá plenas garantías en la Era del Tigre», destacó De La Espriella, reafirmando su compromiso con la seguridad de todos los sectores políticos.

Mientras avanzan las pesquisas y se entrega el primer informe oficial de los hechos, las autoridades han dispuesto un esquema de protección necesario para salvaguardar la integridad de Naylea Barros y su familia.