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Resumen: Atentado en Cali: dos hombres fueron enviados a prisión por su presunta participación en la planeación y logística del ataque con explosivos frente a una base aérea.

Los dos hombres que terminaron presos por el atentado con explosivos frente a una base aérea en Cali

El atentado en Cali ocurrido el 21 de agosto de 2025 frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó nuevas decisiones judiciales.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sebastián T. y Sebastián R., señalados por la Fiscalía de participar en la planeación y logística del ataque.

Según la investigación, dos camiones cargados con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos fue detonado y, como consecuencia, seis personas murieron y más de 58 resultaron lesionadas.

La Fiscalía indicó que los dos procesados habrían cumplido funciones relacionadas con la preparación del atentado en Cali y con la logística necesaria para facilitar la salida de quienes dejaron los vehículos en inmediaciones de la base aérea. Estas acciones, según el ente investigador, buscaban evitar que los responsables fueran capturados.

Sebastián T. y Sebastián R. les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo; terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

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Ninguno de los dos aceptó los cargos formulados durante las audiencias. Las capturas se realizaron en dos inmuebles de Cali mediante procedimientos coordinados con la Sijín de la Policía Nacional.

Durante uno de los operativos también fue detenida en flagrancia Erly Tatiana, compañera sentimental de Sebastián T.. La Fiscalía señaló que tenía varias dosis de estupefacientes y le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tampoco aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

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