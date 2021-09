Ofrecen $200 millones en recompensa por información que ayude a esclarecer al atentado contra la Contralora de Cali

La contralora de Cali, María Fernanda Ayala, fue sorprendida en las últimas horas por disparos que dirigieron contra el vehículo en que se movilizaba, por este claro atentado, las autoridades locales ofrecieron hasta $200 millones en recompensa a quien de información que conduzca a la captura y judicialización de los responsables.

El alcalde Jorge Iván Ospina, indicó, «una recompensa de hasta 200 millones de pesos hemos orientado para esclarecer y capturar a quiénes han atentado contra nuestra contralora María Fernanda Ayala. Las actividades de control fiscal a nuestro gobierno y anteriores deben seguir con responsabilidad y exigencia».

Además de condenar el atentado contra la vida de la Contralora, el mandatario, manifestó que las autoridades deben investigar el caso hasta las últimas consecuencias.

La funcionario y el conductor del vehículo, resultaron ilesos y se dirigieron hasta el Centro Administrativo Municipal, donde realizaron la respectiva denuncia de lo sucedido.

Durante una rueda de prensa, la funcionaria, dio a conocer que no ha recibido amenazas y que desconoce si el ataque tiene relación con alguna investigación que ha estado realizando, precisó, «cumplimos con una función constitucional y legal de evaluar el manejo de recursos públicos. He desarrollado diferentes acciones de control que traslado a las autoridades competentes, hemos revisado a la administración actual y a la anterior, no podría decir que esto tenga relación con un caso específico que auditamos, porque auditamos muchos».

Por su parte, la Personería Distrital de Santiago de Cali, tambien rechazó el acto violento contra la funcionaria. El personero distrital Harold Andrés Cortés Laverde, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que “otorgue de manera urgente las debidas medidas de seguridad a todos los representantes de los Entes de Control, lo que ha sido una solicitud reiterada y en el cual no ha habido respuesta oportuna; en este caso, afortunadamente la funcionaria resultó ilesa, pero es un llamado para la acción, que además redunda en la protección de la institucionalidad”.

