Resumen: La fuerte explosión frente a la Estación de Policía se registró a las 11:10 p.m., cuando aún había comercios abiertos. Dos uniformados y un taxista se encuentran entre los heridos más graves.

¡Noche de terror en Norte de Santander! Atentado con carro bomba en Los Patios deja un muerto y once heridos

Minuto30.com .- Un escenario de caos, dolor y destrucción sacudió al área metropolitana de Cúcuta en la noche de este lunes. Un vehículo cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Estación de Policía del municipio de Los Patios, dejando un saldo trágico de una persona muerta y once más heridas.

El violento ataque terrorista se registró hacia las 11:10 de la noche en plena avenida principal. A esa hora, el sector todavía presentaba un alto flujo de transeúntes y varios establecimientos comerciales mantenían sus puertas abiertas, lo que maximizó el impacto de la onda expansiva sobre la población civil.

Desespero y gravedad de las heridas

Las imágenes captadas minutos después de la detonación evidencian el horror vivido en la zona cero. En medio de los escombros, el fuego y las alarmas, los habitantes del sector corrieron desesperados para auxiliar a los policías y civiles que quedaron tendidos en la vía.

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, entre los once lesionados se encuentran dos miembros de la Policía Nacional. La peor parte se la llevó uno de los uniformados, quien, debido a la magnitud de la explosión, sufrió la mutilación de una de sus piernas.

Así mismo, las autoridades confirmaron que uno de los civiles más afectados es un taxista que transitaba justo por el frente de la instalación policial en el momento exacto en que los criminales activaron la carga explosiva.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, ningún grupo armado ilegal se ha atribuido la autoría de este cobarde atentado que enluta al departamento. Las autoridades departamentales de Norte de Santander, región con fuerte presencia de grupos al margen de la ley, no han señalado públicamente a los posibles responsables.

Durante la madrugada, tropas del Ejército y comandos especiales de la Policía acordonaron un amplio perímetro para garantizar la seguridad de los equipos forenses, realizar las labores de inspección técnica, recolectar material probatorio y descartar la presencia de otros artefactos explosivos en los alrededores de la estación.