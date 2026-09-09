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    ¡Atención! Voraz incendio forestal en las montañas de La Estrella

    A esta hora, un voraz incendio forestal devora parte de las montañas de La Estrella, consumiendo la vegetación en zona rural

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: Cortesía
    ¡Atención! Voraz incendio forestal en las montañas de La Estrella

    Resumen: Las impresionantes llamas y la columna de humo son visibles desde varios puntos del área metropolitana. Hay máxima preocupación por la grave afectación en la vereda

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    Minuto30.com .- Una emergencia ambiental de grandes proporciones tiene en vilo a las autoridades y habitantes del sur del Valle de Aburrá. A esta hora, un voraz incendio forestal devora parte de las montañas de La Estrella, consumiendo la vegetación en zona rural.

    La magnitud de la conflagración es tal que el fuego y la densa capa de humo se logran avistar desde diferentes municipios del sur del área metropolitana. La situación ha generado una fuerte alarma entre la comunidad, que no deja de registrar la tragedia ambiental a través de fotografías y videos en redes sociales.

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    En riesgo una reserva natural histórica

    La angustia por el rápido avance del fuego radica en la enorme importancia ecológica de la zona afectada. sector cerro la esperanza, parte alta, con riesgo de propagación a la reserva de El Romeral.

    Se espera que en los próximos minutos los cuerpos de bomberos y organismos de gestión del riesgo logren contener las llamas, en una carrera contrarreloj para evitar que la devastación de este invaluable patrimonio ecológico siga avanzando.

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    Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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