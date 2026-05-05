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    ¡Atención! Volcamiento de alimentador del Metro deja varios lesionados en la vía Girardota – Barbosa

    El accidente tuvo lugar en la autopista Norte, en la calzada que conduce desde el municipio de Girardota hacia Barbosa

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Atención! Volcamiento de alimentador del Metro deja varios lesionados en la vía Girardota – Barbosa

    Resumen: El accidente tuvo lugar en la autopista Norte, en la calzada que conduce desde el municipio de Girardota hacia Barbosa

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades viales y los organismos de rescate atienden una grave contingencia registrada en el norte del Valle de Aburrá. En las últimas horas, un bus alimentador del sistema Metro sufrió un fuerte volcamiento, dejando decenas de pasajeros afectados y un importante bloqueo en este corredor vial.

    Detalles del accidente

    De acuerdo con la información preliminar entregada desde el lugar de los hechos, el siniestro presenta el siguiente panorama:

    La ubicación: El accidente tuvo lugar en la autopista Norte, en la calzada que conduce desde el municipio de Girardota hacia Barbosa. El vehículo perdió el control y terminó volcado pocos metros después de pasar el puente principal de Girardota.

    El saldo de víctimas: Los reportes iniciales indican que hay aproximadamente 20 personas lesionadas con heridas y contusiones de diversa consideración.

    Atención prehospitalaria: Diferentes unidades de ambulancias y cuerpos de Bomberos de los municipios cercanos se desplazaron al sitio para realizar el triage (clasificación de pacientes) y coordinar el traslado de los heridos hacia los centros asistenciales de la zona.

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    Estado de la vía y recomendaciones

    El accidente ha generado un fuerte impacto en la movilidad del norte del área metropolitana, por lo que las autoridades emiten las siguientes alertas:

    Paso restringido: La vía en sentido sur – norte presenta un alto nivel de congestión debido a que el vehículo obstaculiza gran parte de la calzada y los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

    Ceder el paso: Se solicita a todos los conductores que transitan por el sector apartarse y garantizar el libre tránsito de las ambulancias y patrullas que entran y salen del lugar de la emergencia.

    Tomar precauciones: Quienes se dirigen hacia Barbosa o el Magdalena Medio deben armarse de paciencia o, en la medida de lo posible, buscar rutas alternas o aplazar su salida mientras las grúas logran remover el vehículo siniestrado.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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