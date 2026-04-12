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Resumen: Las calles del centro de Medellín fueron escenario de una grave emergencia la tarde de este domingo. Un aparatoso choque entre dos buses de servicio público en el sector de Palacé encendió las alarmas de los organismos de socorro y generó un fuerte impacto en la movilidad de la zona.

¡Atención! Violento choque entre dos buses en el centro de Medellín deja 10 heridos y un conductor atrapado

Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito paralizó el flujo vehicular en el sector de Palacé (Carrera 50) a la altura de la calle 35, en inmediaciones del barrio Perpetuo Socorro (Comuna 10 – La Candelaria). La colisión, que se registró cerca al establecimiento Madecentro, involucró a dos vehículos de transporte público de pasajeros, dejando un saldo preliminar de 10 personas lesionadas.

La emergencia y el rescate

La magnitud del impacto requirió la intervención inmediata de los equipos de Atención Prehospitalaria (APH), la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

El alcalde Fico Gutiérrez se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta de X, confirmando los detalles del operativo de rescate:

“A esta hora atendemos una emergencia por la colisión de dos buses de servicio público en la carrera 50 x 35. Nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín llegó al sitio con 2 tripulaciones y, junto a los organismos de atención, atendieron a 10 personas lesionadas. Uno de los conductores quedó atrapado y fue rescatado por los bomberos”.

El caso más grave corresponde a uno de los conductores, quien tras ser liberado de los hierros retorcidos de la cabina, fue trasladado en estado delicado a una clínica en el sector de El Poblado para recibir atención médica de urgencia.

Foto: @FicoGutierrez Foto: @FicoGutierrez

Los vehículos involucrados y las hipótesis

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De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades de tránsito en el lugar, los automotores comprometidos en el siniestro son:

Bus de la empresa Sotramed, con placas SNM-114.

Bus de la ruta Circular 302, con placas STX-302.

¿Qué causó el accidente?

Aunque las autoridades de movilidad ya se encuentran en el sitio realizando el croquis y la recolección de pruebas, versiones extraoficiales de testigos indican que presuntamente uno de los buses se habría saltado un semáforo en rojo. Sin embargo, esta hipótesis es materia de investigación para establecer responsabilidades.