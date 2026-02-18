¡Atención viajeros, ni vayan! Cierre indefinido del Parque Tayrona por crisis de seguridad

Resumen: No hay una fecha establecida. La reapertura está condicionada a un concepto técnico favorable que debe emitir la Oficina de Gestión del Riesgo

Minuto30.com .- A través de la Resolución 091, Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre total e indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona desde este 17 de febrero de 2026. La medida suspende de forma inmediata el ingreso de turistas, operadores y cualquier actividad comercial dentro del área protegida hasta que se garantice la seguridad de los visitantes y el personal oficial.

La decisión, calificada como drástica pero necesaria, responde a una serie de eventos que han puesto en jaque la autoridad ambiental en la zona.

¿Por qué cerraron el Tayrona?

Según el documento oficial, la medida se tomó tras un análisis de riesgo público originado por los siguientes factores:

Bloqueos y Extorsión: Se registraron bloqueos en los accesos principales de El Zaino y Calabazo, además de cobros no autorizados por parte de terceros para permitir el ingreso de visitantes.

Intimidaciones: El personal de Parques Nacionales reportó amenazas y hostigamientos, lo que impedía el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia.

Construcciones Ilegales: Una reciente intervención contra edificaciones ilícitas en el sector de Cañaveral caldeó los ánimos en la zona, exacerbando los conflictos con ocupantes no autorizados.

Alertas de la Defensoría: Previamente, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la vulnerabilidad del parque ante la presencia de actores que vulneran la seguridad y la soberanía estatal en el área.

¿Cuándo volverá a abrir el Tayrona?

No hay una fecha establecida. La reapertura está condicionada a un concepto técnico favorable que debe emitir la Oficina de Gestión del Riesgo.

Este documento deberá certificar que se han restablecido las condiciones de gobernanza y seguridad necesarias para operar sin poner en peligro a los turistas.

Si iba para el Tayrona tenga en cuenta esto

No viaje a la zona: Los ingresos están sellados y no se permitirá el acceso a playas como Cabo San Juan, Bahía Concha o Neguanje.

Solicite reembolsos: Si tenía reservas o ingresos comprados, comuníquese con su agencia de viajes o a través de los canales oficiales de Parques Nacionales para gestionar la devolución o reprogramación.

Evite “guías” informales: Se advierte a los viajeros no contratar servicios que prometan ingresos por trochas ilegales, ya que esto representa un riesgo altísimo para su integridad física.

Comunicado de Parques Nacionales

El Gobierno Nacional anunció el cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona como medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios, y garantizar su seguridad. Esta decisión se adoptó mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026.

La decisión, adoptada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Defensa Nacional, responde a situaciones recientes registradas en los accesos y sectores del área protegida

El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, se adelantó una intervención institucional orientada a hacer cumplir medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del área protegida, así como a apoyar actuaciones judiciales relacionadas con el uso indebido de zonas de especial importancia ecológica.

Tras esta actuación, comenzaron a circular en redes sociales mensajes con amenazas directas contra el personal del Parque y se registraron actos de intimidación en los accesos, donde se impidió el ingreso de funcionarios y se solicitó que no portaran sus uniformes, entre otros.

El 16 de febrero, desde las primeras horas de la mañana, se presentaron bloqueos en el ingreso de El Zaino y posteriormente en otros accesos como Neguanje. En estos puntos se reportaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad, lo que obligó al retiro del personal y generó un escenario que impide asegurar condiciones mínimas de seguridad dentro del área protegida.

Estas situaciones, sumadas al contexto de riesgo advertido por autoridades competentes en el territorio, hacen indispensable priorizar la protección de los derechos fundamentales y adoptar medidas que permitan restablecer plenamente el control institucional antes de reanudar la operación ecoturística.

Por esta razón, se suspende temporalmente el ingreso al área protegida mientras el Estado fortalece de manera articulada su presencia institucional en la zona. Asimismo, se mantendrán abiertos los espacios de diálogo con comunidades y actores locales para avanzar en acuerdos que permitan superar las tensiones y facilitar el retorno progresivo a la normalidad.

El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los territorios de mayor riqueza ambiental, cultural y espiritual del país, donde confluyen ecosistemas estratégicos y comunidades ancestrales. El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la protección de este patrimonio natural, la defensa de la vida y el ejercicio legítimo de la autoridad ambiental para asegurar que el área continúe siendo un espacio seguro, conservado y respetado por todos.