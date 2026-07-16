¡Atención viajeros! Daño en el Metro de Medellín deja sin servicio a 6 estaciones del sur este jueves

Minuto30.com .- Una compleja mañana enfrentan miles de usuarios del transporte público en el Valle de Aburrá. El Metro de Medellín reportó una contingencia operativa este jueves que obligó a suspender el servicio comercial en gran parte del tramo sur de la Línea A.

La empresa de transporte masivo ha activado protocolos de contingencia para mitigar el impacto en la movilidad de los ciudadanos que se dirigen a sus lugares de trabajo y estudio.

¿Qué provocó la falla en la Línea A del Metro?

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Metro de Medellín a través de sus redes sociales, la contingencia inició alrededor de las 6:10 a.m.

En una actualización posterior (6:48 a.m.), la entidad confirmó que la afectación se debe a un inconveniente técnico relacionado con la catenaria. Este elemento es fundamental para el funcionamiento del sistema, ya que es el encargado de suministrar la energía eléctrica necesaria para la movilización de los trenes.

¿Cuáles son las estaciones que están fuera de servicio?

Debido a esta falla de energía, los trenes de la Línea A solo están operando entre las estaciones Niquía (norte) y Poblado.

Por lo tanto, se encuentran totalmente fuera de servicio las siguientes seis (6) estaciones del sur del Valle de Aburrá:

¿Qué alternativas de transporte hay para los afectados?

Para facilitar el desplazamiento de los viajeros que se quedaron represados en el sur, el Metro de Medellín anunció la activación del llamado Plan de Continuidad.

Esta medida se realiza en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y permite levantar restricciones temporales para que las rutas de buses metropolitanos e integrados puedan llegar directamente a las estaciones afectadas y movilizar a los pasajeros hacia sus destinos.

¿A qué hora se restablecerá el servicio normal?

Hasta el momento, no hay una hora exacta para la normalización del servicio. El Metro informó que su equipo técnico ya se encuentra en el sitio evaluando la novedad en la catenaria para poder establecer un tiempo estimado de reparación.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y recomendó a la ciudadanía estar atenta a sus canales oficiales y seguir al pie de la letra las indicaciones del personal operativo en las estaciones.