¡Atención Verdolagas! Atlético Nacional vendió a Andrés Salazar al fútbol europeo

El lateral izquierdo de Atlético Nacional, Andrés Salazar, pone rumbo al Viejo Continente tras confirmarse su transferencia definitiva al Riga FC, uno de los clubes más destacados de la liga de Letonia.

A sus 23 años, el jugador se despide del conjunto “verdolaga” para iniciar su primera experiencia internacional en una liga que busca consolidarse en el panorama europeo.

La operación resulta estratégica para las finanzas del club antioqueño, ya que, a pesar de la salida del futbolista, Atlético Nacional conservará un porcentaje de su ficha de cara a una futura venta.

Salazar, quien enfrentó críticas de un sector de la hinchada durante su paso por el primer equipo, ya se encuentra viajando para integrarse de inmediato a los trabajos de pretemporada de su nuevo equipo en territorio letón.

Con esta baja, el cuerpo técnico del “Rey de Copas” deberá ajustar sus piezas en la zona defensiva para lo que resta de la temporada.

Mientras tanto, la noticia genera opiniones divididas entre los seguidores verdolagas: unos ven con buenos ojos la rotación del plantel y el ingreso económico, mientras otros analizan el destino elegido por el joven lateral para continuar su proyección profesional.

