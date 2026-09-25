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    ¡Atención! Trasladan de urgencia a Olmedo López a una clínica de Bogotá tras sufrir un presunto infarto en prisión

    Se está a la espera de un pronunciamiento formal por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

    Publicado por: SoloDuque

    Denuncian demoras en el traslado de Olmedo López
    Foto de archivo.
    ¡Atención! Trasladan de urgencia a Olmedo López a una clínica de Bogotá tras sufrir un presunto infarto en prisión

    Resumen: Mientras avanza su valoración médica, el traslado del exdirector mantiene la atención pública debido a su papel central en las investigaciones por el millonario desfalco al interior de la UNGRD.

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    Minuto30.com .- El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, fue remitido de emergencia a la Clínica Shaio en el norte de Bogotá tras presentar graves quebrantos de salud en la guarnición militar donde permanece privado de la libertad por hechos de corrupción.

    De acuerdo con las versiones preliminares sobre el estado clínico del exfuncionario, se conoció que López manifestó un fuerte malestar físico que, según los primeros reportes, estaría asociado a un presunto infarto, lo que obligó a las autoridades a realizar su traslado inmediato para garantizarle atención médica especializada.

    Pese a la gravedad de los síntomas iniciales, Caracol Radio confirma que el procesado se encuentra actualmente estable y bajo estricta observación en el centro médico.

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    Por el momento, se está a la espera de un pronunciamiento formal por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la emisión del respectivo parte médico de la clínica para esclarecer la magnitud del evento cardíaco y definir los pasos a seguir.

    Mientras avanza su valoración médica, el traslado del exdirector mantiene la atención pública debido a su papel central en las investigaciones por el millonario desfalco al interior de la UNGRD.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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