¡Atención, tras cuatro días en UCI! Murió Mauricio, sobrino del exparamilitar «Cuco Vanoy», víctima de ataque sicarial

Mauricio, de 43 años, fue atacado a bala en el sector de San Germán, noroccidnete de Medellín, en un ataque sicarial del que murió cuatro días después. Foto: Cortesía

Resumen: Las autoridades han avanzado en la investigación del atentado sicarial que cobró la vida de Mauricio Vanoy Bohórquez. Tras el ataque, los responsables emprendieron la huida hacia la Comuna 13, específicamente al sector de Betania.

Minuto30.com .- Mauricio Vanoy Bohórquez, de 43 años de edad, falleció en las últimas horas en Medellín, tras debatir entre la vida y la muerte por espacio de cuatro días, luego de ser víctima de un ataque sicarial en el noroccidente de la ciudad.

El ataque se registró el pasado 21 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 9:33 p.m. Vanoy Bohórquez y una mujer se movilizaban en un vehículo por el sector de La Iguaná, en el barrio San Germán, cuando fueron sorprendidos por sicarios que les dispararon en repetidas ocasiones.

Ambos ocupantes del vehículo fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Mauricio Vanoy Bohórquez falleció el 24 de noviembre de 2025 a las 4:20 p.m.

La víctima era sobrino del exparamilitar “Cuco Vanoy”.

Abandonaron la moto

Horas después del crimen, uniformados de la Policía Metropolitana hallaron una motocicleta abandonada. Según las primeras verificaciones, este vehículo habría sido utilizado por los sicarios para perpetrar el ataque.

La motocicleta quedó bajo custodia de las autoridades y será sometida a los análisis de criminalística pertinentes para recolectar evidencia que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio.

Ataque sicarial en San Germán

Se han conocido más detalles sobre el violento ataque sicarial en el barrio San Germán, donde Mauricio Vanoy Bohórquez fue ultimado, y se confirma el estado de salud de la mujer que lo acompañaba.

Heridas de Vanoy: Mauricio Vanoy recibió impactos de bala directamente en la cabeza. Esta grave lesión obligó a su traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital, donde permaneció bajo pronóstico reservado hasta su fallecimiento cuatro días después.

Estado de la Acompañante: La mujer que viajaba con él en el asiento delantero también resultó herida, recibiendo un disparo en la mandíbula. Aunque ingresó al hospital en un delicado estado de salud, los médicos lograron estabilizarla.

Las autoridades mantienen la hipótesis de que el crimen fue un ataque dirigido, dado el parentesco de la víctima con el exparamilitar “Cuco Vanoy”, y continúan buscando a los sicarios que huyeron hacia la Comuna 13.

Hipótesis del sicariato

Según versiones extraoficiales, las autoridades han enfocado sus investigaciones en varias hipótesis para esclarecer los móviles detrás del ataque sicarial que cobró la vida de Mauricio Vanoy Bohórquez.

Vínculos Económicos y Territoriales: Una de las principales líneas de investigación examina la posibilidad de que el atentado esté directamente relacionado con actividades económicas que Vanoy desarrollaba en el Bajo Cauca antioqueño. Se ha establecido que la víctima se desempeñaba en labores asociadas a la minería en esta conflictiva región.

Antecedentes Judiciales: De manera paralela, la Fiscalía y la Policía revisan los antecedentes judiciales de Vanoy Bohórquez, los cuales incluyen un proceso por concierto para delinquir que data de 2016 y una indagación que se encuentra en curso por presunto lavado de activos.

Las autoridades buscan determinar si el homicidio fue una retaliación, un ajuste de cuentas o un ataque derivado de los conflictos generados por sus actividades en el Bajo Cauca.

