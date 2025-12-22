¡Atención transportadores! Subió el precio del diésel en Colombia: así quedó el galón en las principales ciudades

Resumen: Con este nuevo ajuste de diciembre, el diésel cierra el 2025 con un alza acumulada total de $637 por galón

En pleno cierre de año y con el flujo de carga en su punto máximo por las festividades, el Gobierno Nacional ha oficializado un nuevo ajuste en los precios de los combustibles. Desde el pasado 20 de diciembre de 2025, el galón de diésel (ACPM) en Colombia registró un incremento de $100, rompiendo una estabilidad que se mantenía desde octubre.

La medida, adoptada a través de la Circular 219 de 2025 de la CREG, establece que el valor promedio del diésel en las 13 ciudades principales del país se ubique ahora en los $10.885. Este es el primer movimiento en el precio de este combustible en casi dos meses, tras su última modificación el 24 de octubre.

Alzas acumuladas y estabilidad en la gasolina

Con este nuevo ajuste de diciembre, el diésel cierra el 2025 con un alza acumulada total de $637 por galón en lo corrido del año. Por otro lado, los conductores de vehículos particulares y motocicletas reciben un respiro, ya que el precio de la gasolina motor corriente se mantiene estable, con un promedio nacional de $15.967 por galón.

Impacto en la canasta básica y el transporte

El incremento de $100, aunque parece menor, genera una reacción en cadena en los costos logísticos de transporte de alimentos y mercancías en la última semana del año. Los gremios de transportadores han manifestado su preocupación, pues los fletes suelen ajustarse ante cualquier movimiento en el rubro de combustibles, el cual representa cerca del 40% de sus costos operativos.

Desde Minuto30, seguimos monitoreando las decisiones de la CREG y el Ministerio de Minas para informar oportunamente sobre cómo estos cambios afectan el bolsillo de los antioqueños y de todos los colombianos.