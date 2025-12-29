Resumen: El salario mínimo en Colombia para 2026 subirá un 22,7 %, quedando en $1.746.882, con un auxilio de transporte de $253.118, para un ingreso total de $2.000.000. El aumento afectará a los trabajadores que dependen del mínimo y tendrá repercusiones en nóminas y precios de bienes y servicios.

¡Atención trabajadores! Así quedó el salario mínimo con el auxilio de transporte para el próximo año

El Gobierno Nacional oficializó el aumento del salario mínimo para el año 2026, estableciendo un alza del 22,7 %, la más alta en los últimos años. Con esta medida, el salario base se fijó en $1.746.882, y el auxilio de transporte quedó en $253.118, lo que eleva el ingreso total a $2.000.000 mensuales para los trabajadores que perciben el mínimo.

El anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro durante una alocución transmitida la noche del lunes 29 de diciembre, luego de semanas de especulación sobre el incremento, en las que las centrales obreras y las asociaciones empresariales no lograron un acuerdo.

Atención ‼️ el Salario Mínimo con auxilio de transporte para el 2026 será de $2.000.000. Como dijo el presidente @petrogustavo “El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas…El salario no es individual, es familiar, y… pic.twitter.com/KSzpfPLSEA — Susana Boreal (@SusanaBoreal) December 30, 2025

Según el Gobierno, el aumento busca avanzar hacia el denominado Salario Mínimo Vital, un concepto introducido por primera vez en la negociación salarial. La intención es reducir la brecha entre los ingresos actuales de los trabajadores y un salario que permita cubrir de manera adecuada las necesidades básicas.

El incremento afectará directamente a los trabajadores que dependen del salario mínimo, quienes representan poco más del 10 % de la población ocupada del país. Además, se prevé que el ajuste tenga repercusiones en los precios de bienes y servicios que se actualizan anualmente.

Desde el sector empresarial, las compañías deberán actualizar sus presupuestos para cubrir los nuevos costos de nómina, así como los incrementos asociados a seguridad social, primas, cesantías y vacaciones, que se calculan sobre la base del salario mínimo.

El Gobierno señaló que, según cálculos de organismos internacionales como la OIT, el salario mínimo ideal debería ser cercano a $1.826.190 sin auxilio de transporte. Por ello, este incremento se plantea como una base progresiva, que permitirá continuar con ajustes futuros hasta alcanzar niveles de ingresos más cercanos a las necesidades básicas de los trabajadores.