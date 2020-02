¡Atención! Támesis le cierra las puertas a la minera AngloGold Ashanti ¿La ANLA permitirá la mina “Quebradona” a pesar del rechazo de la comunidad?

Mediante un comunicado, el Alcalde de Támesis, Juan Martín Vásquez Hincapié, le ha solicitado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, reconocer al municipio como Tercer Interviniente en el proceso de licenciamiento de la Minera de Cobre Quebradona S-A, por lo que ve conveniente no habilitar ningún espacio para que este proyecto sea una realidad en la región del Suroeste Antioqueño.

En la misiva, la Administración Municipal considera que ese proyecto atenta gravemente contra el proceso de sostenibilidad ambiental, la seguridad ciudadana, así como la vocación agropecuaria, de biodiversidad, paisajística y turística, no solo del municipio en mención, sino de la Subregión.

“No es conveniente este plan que lleva a cabo la Anglogold Ashanti con su proyecto “Quebradona” en el municipio de Jericó. Pensamos que no es conveniente que llegue a Támesis a dar información sobre este proyecto: primero, mirando los estudios que me han compartido de impacto ambiental que la minera dice que va a generar en la región excluyen a nuestro municipio. Entonces, si ellos no van a generar ningún impacto en nuestra zona ¿para qué van a ir a hablarnos? y, segundo, considero que la exclusión de Támesis como zona de influencia, lo que está pretendiendo es que la ANLA, nos niegue a nosotros la intención de ser terceros intervinientes en el estudio de licenciamiento ambiental de este proyecto” aseguró Juan Martín Vásquez Hincapié, Alcalde de Támesis

El Alcalde añade que “estamos convencidos que si desarrollan este proyecto de minería en el municipio de Jericó, el más afectado ambientalmente va a ser el municipio de Támesis, pues Jericó es el segundo piso en el norte de nuestro municipio y entonces, las aguas abajo se van a ver afectadas porque se van a secar o contaminar, afectando el corregimiento de Palermo y veredas aledañas. Además, no estamos seguros que este proyecto no nos afecte las cuencas altas en la cuchilla Jardín-Támesis, ya que parece ser que uno de los yacimientos están cerca del río frío, entonces, es un proyecto que nos genera demasiadas dudas como son los estudios, los cuales nos parecen irreales, no son estudios técnicos sino unos estudios más políticos para favorecer el licenciamiento”.

“Así mismo, los estudios de prospección arqueológica no son acordes a la realidad, lo que genera demasiadas inquietudes que se deben resolver y, de lo que estamos absolutamente convencidos, es que la minería no es una actividad que sea propicia para desarrollar en el Suroeste antioqueño, sobretodo que las promesas y beneficios que ellos dicen, la realidad muestra que es un asunto muy contrario”. Enfatizó Vásquez Hincapié.

Esta obra minera afectaría a toda la provincia del Cartama: Valparaíso, La Pintada, Santa Bárbara, Montebello, Fredonia, Venecia, Tarso, Pueblorrico, Jericó y Támesis.