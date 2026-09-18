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Resumen: La interrupción en el suministro obedece a un daño imprevisto reportado en la red de distribución

Atención Santa Elena: daño imprevisto en el acueducto deja sin suministro a la zona central

Minuto30.com .- La Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena informó este viernes a través de sus redes sociales sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable para los residentes y comerciantes del sector central del corregimiento, específicamente en el área de influencia de la vía al Vivero.

La interrupción en el suministro obedece a un daño imprevisto reportado en la red de distribución. Según el comunicado oficial emitido por la entidad, el personal técnico y las cuadrillas ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando las labores de reparación correspondientes para lograr restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Las autoridades del acueducto solicitaron paciencia a los usuarios y agradecieron la comprensión de la comunidad frente a esta contingencia, recomendando hacer un uso racional de las reservas de agua en los hogares y establecimientos comerciales mientras concluyen los trabajos en la zona afectada.