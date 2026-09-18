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    Atención Santa Elena: daño imprevisto en el acueducto deja sin suministro a la zona central

    Cuadrillas trabajan en la reparación: suspensión del servicio de agua en Santa Elena central

    Publicado por: SoloDuque

    Deslizamiento en Granizal deja sin agua a más de 15 mil hogares en Medellín
    Archivo/Imagen ilustrativa
    Atención Santa Elena: daño imprevisto en el acueducto deja sin suministro a la zona central

    Resumen: La interrupción en el suministro obedece a un daño imprevisto reportado en la red de distribución

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    Minuto30.com .- La Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena informó este viernes a través de sus redes sociales sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable para los residentes y comerciantes del sector central del corregimiento, específicamente en el área de influencia de la vía al Vivero.

    La interrupción en el suministro obedece a un daño imprevisto reportado en la red de distribución. Según el comunicado oficial emitido por la entidad, el personal técnico y las cuadrillas ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando las labores de reparación correspondientes para lograr restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

    Las autoridades del acueducto solicitaron paciencia a los usuarios y agradecieron la comprensión de la comunidad frente a esta contingencia, recomendando hacer un uso racional de las reservas de agua en los hogares y establecimientos comerciales mientras concluyen los trabajos en la zona afectada.

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    santa elena sin agua

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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