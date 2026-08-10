Resumen: Los habitantes de ciudades como Manizales, Armenia y Pereira, así como de varios municipios del Valle del Cauca, han reportado a través de redes sociales la aparición de grietas en edificios residenciales y comerciales

¡Atención! Reportan graves daños en la Catedral de Manizales y varias edificaciones, tras el terremoto en Colombia

Minuto30.com .- Momentos de pánico se viven a esta hora en gran parte del occidente y centro del país tras un fuerte movimiento telúrico que sacudió los cimientos de varias ciudades principales. Los primeros reportes ciudadanos indican que la emergencia se sintió con especial fuerza en los departamentos del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Aunque la magnitud exacta y el epicentro del sismo están siendo corroborados por el Servicio Geológico Colombiano, la intensidad del fenómeno ya deja imágenes de afectaciones estructurales en varias zonas urbanas.

Caída de escombros y grietas

Los habitantes de ciudades como Manizales, Armenia y Pereira, así como de varios municipios del Valle del Cauca, han reportado a través de redes sociales la aparición de grietas en edificios residenciales y comerciales. En las calles, el pánico obligó a cientos de personas a evacuar sus lugares de trabajo y viviendas, mientras se registraba la caída de cemento, mampostería y cristales desde las fachadas de algunas estructuras.

Alarma por la Catedral de Manizales

Uno de los reportes más preocupantes que se ha conocido en los minutos posteriores al sismo involucra a uno de los símbolos arquitectónicos y religiosos más importantes de la región y del país.

Según los primeros balances preliminares, la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Manizales sufrió afectaciones considerables. Los reportes indican que la majestuosa cúpula de la iglesia resultó gravemente afectada por la fuerza del movimiento, encendiendo las alarmas de los organismos de socorro y protección del patrimonio.

Autoridades en máxima alerta

Por el momento, la situación aún no ha sido consolidada oficialmente. Las autoridades locales, departamentales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han activado los protocolos de emergencia y se encuentran realizando recorridos exhaustivos de verificación.

El temblor se sintió con fuerza en nueve departamentos del país, pero las autoridades piden mantener la calma y esperar los boletines oficiales antes de divulgar información no confirmada. Se recomienda a la ciudadanía seguir las rutas de evacuación, evitar regresar a edificaciones con grietas profundas y mantenerse alerta ante posibles réplicas.

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