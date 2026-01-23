Menú Últimas noticias
    ¡Atención! Reportan gran incendio forestal en Bello

    Habitantes del sector Amazonía reportan a esta hora un incendio forestal de grandes proporciones

    Publicado por: SoloDuque

    Vista del incendio forestal en cercanías a Amazonía, en el municipio de Bello. Foto: Cortesía
    Vista del incendio forestal en cercanías a Amazonía, en el municipio de Bello. Foto: Cortesía
    Minuto30.com .- Las alarmas se encendieron al medio día de este viernes 23 de enero en el municipio de Bello. Habitantes del sector Amazonía reportan a esta hora un incendio forestal de grandes proporciones que consume parte de la capa vegetal en las laderas cercanas a las unidades residenciales.

    Las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en el Valle de Aburrá, sumadas a la sequedad de la vegetación, habrían facilitado la rápida propagación de las llamas, que ya generan una densa columna de humo visible desde varios puntos del municipio.

    Situación actual en el sitio:

    Ubicación: Sector Amazonía, Bello (cerca de los proyectos residenciales).

    Causa probable: Ola de calor y vientos que avivan los focos de fuego.

    Organismos de socorro: El cuerpo de Bomberos de Bello ya se desplaza hacia la zona para intentar controlar el avance de las llamas y evitar que se acerquen a las viviendas.

    Vista del incendio forestal en cercanías a Amazonía, en el municipio de Bello. Foto: Cortesía

    Recomendaciones para los residentes:

    Debido a la intensidad del humo y la cercanía del incendio, se recomienda a la comunidad de Amazonía y barrios aledaños:

    Cerrar ventanas y puertas: Para evitar que el humo afecte las vías respiratorias, especialmente de niños y adultos mayores.

    Tapar rendijas: Utilizar toallas húmedas en la base de las puertas si el humo es muy denso.

    No interferir: Dejar libres las vías de acceso para los carrotanques y máquinas de bomberos.

    Alerta por ola de calor

    El llamado de las autoridades es a no realizar “quemas controladas”, no arrojar colillas de cigarrillo ni vidrios en zonas verdes, ya que el departamento se encuentra en alerta roja por la probabilidad de incendios forestales debido a las temperaturas que han superado los 30°C en la región.

