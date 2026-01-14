Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Atención Poderosos! El DIM lanzó su campaña de abonos 2026-I: Precios, fechas y beneficios

Minuto30.com .- La espera terminó para la fiel hinchada roja. El Deportivo Independiente Medellín hizo oficial el lanzamiento de su campaña de abonos para el primer semestre de 2026 bajo el lema “ROJO, mi buen amigo”. El club busca blindar el Atanasio Girardot no solo para la Liga BetPlay, sino también para su participación en la CONMEBOL Libertadores.

El abono incluye un total de 11 partidos: los 10 juegos de la fase “todos contra todos” de la liga local y el primer encuentro de la cita continental. Aquí te contamos cómo, cuándo y quiénes pueden comprar.

Calendario y Etapas de Venta

El “Equipo del Pueblo” ha diseñado tres fases para premiar la fidelidad y abrir espacio a nuevos seguidores. Todas las compras se realizarán de manera exclusiva a través de la app DIM Plus.

1. Etapa “Todos en Uno” (14 al 18 de enero)

Esta fase es exclusiva para los hinchas más leales: aquellos que se han abonado consecutivamente desde el semestre 2022-I hasta el 2025-II.

Beneficio: Reciben el precio más bajo de toda la campaña.

Condición: Se mantiene la misma silla y cantidad de abonos del semestre pasado. No se permiten cambios de ubicación en esta etapa.

2. Etapa “Volver a Latir” (19 al 25 de enero)

Dirigida a quienes se han sumado en semestres recientes o fases finales.

Abonados 2025-II: Tienen precio especial y pueden reservar su silla o solicitar cambio de ubicación.

Abonados 2025-I y compradores de combos recientes: Acceden a un precio especial, pero están sujetos a la disponibilidad de sillas (no hay reserva de lugar).

3. Etapa “Mi Primer Amor” (26 y 27 de enero)

Es la fase de venta para el público general. Si no te has abonado antes o perdiste la continuidad, estos son los días para asegurar tu lugar en la fiesta roja.

¿Qué incluye el abono 2026-I?

El club ha sido enfático en que abonarse es la forma más económica y segura de acompañar al equipo en un semestre de alta exigencia:

10 partidos de Liga BetPlay: La fase regular completa en casa. 1 partido de CONMEBOL Libertadores: El debut internacional del 2026 está incluido en el paquete. Prioridad en fases finales: Como es costumbre, los abonados tendrán prelación para recargar su silla en caso de clasificación a cuadrangulares o rondas avanzadas de Libertadores.

Recomendaciones para el hincha

Descargue la App: Asegúrese de tener instalada y actualizada la aplicación DIM Plus , único canal de venta oficial.

Revise los TyC: El club ha dispuesto los términos y condiciones detallados en su portal oficial (dimoficial.com/abonos).

Ojo con las fechas: Las etapas son cortas y no se garantiza disponibilidad de sillas después de los cierres de fase.

El Atanasio Girardot se prepara para una nueva temporada de emociones. Con el regreso a la Libertadores, el Medellín espera que su hinchada responda masivamente para pintar las tribunas de rojo y azul.