Resumen: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes, logró destrabar los trámites regulatorios que mantenían frenada la comercialización de este medicamento vital para condiciones neurológicas.

¡Atención! MinSalud confirma que medicamento para tratar la epilepsia vuelve a estar disponible en Colombia

Minuto30.com .- El Ministerio de Salud y Protección Social anunció este sábado la normalización en la disponibilidad de URBADAN® (clobazam) en sus presentaciones de tabletas de 10 mg y 20 mg. Este medicamento es un pilar fundamental en el tratamiento de pacientes diagnosticados con epilepsia y diversas afecciones neurológicas en el país.

El anuncio representa un alivio para miles de familias, asociaciones de pacientes y profesionales de la salud que habían manifestado una profunda preocupación frente a las dificultades para acceder al fármaco en los últimos meses, situación que ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos.

¿Por qué se presentó la escasez?

De acuerdo con la cartera de salud, las barreras de acceso no se originaron por una falta de producción global, sino por un complejo proceso administrativo interno. Las autoridades identificaron que la escasez se debió a una transferencia en la titularidad de los registros sanitarios.

El producto, que era comercializado históricamente por Sanofi Aventis, pasó a manos de la farmacéutica Atnahs Pharma UK Limited, designando a Global Service Pharmaceutical S.A.S. como el nuevo importador para Colombia. Este cambio comercial exigió el desarrollo de múltiples trámites regulatorios que terminaron retrasando la importación y distribución en el territorio nacional.

Intervención estatal y próximos pasos

Para evitar que la interrupción de los tratamientos se prolongara, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) instalaron mesas técnicas con las farmacéuticas involucradas. Esta gestión directa permitió agilizar la burocracia pendiente y reactivar el ingreso del medicamento al mercado colombiano.

Las entidades de salud del Gobierno Nacional confirmaron que, a partir de ahora, mantendrán un monitoreo permanente sobre la cadena de suministro para verificar que la disponibilidad del clobazam se mantenga estable y llegue de manera oportuna a los pacientes que lo requieren.