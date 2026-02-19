¡Atención! Medellín refuerza la prevención contra la fiebre amarilla con nueva jornada de vacunación

Resumen: Medellín realizará el 28 de febrero una jornada de vacunación contra la fiebre amarilla en más de 80 puntos de la ciudad. La vacuna es gratuita, de dosis única y brinda protección de por vida. Las autoridades recuerdan la importancia de vacunarse, especialmente para quienes viajan a zonas de riesgo, y de consultar atención médica ante síntomas sospechosos.

Medellín continúa intensificando las medidas de prevención frente a la fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede causar complicaciones graves si no se detecta y atiende a tiempo. La ciudad ha implementado acciones permanentes de vigilancia epidemiológica, vacunación y educación en salud, pero las autoridades enfatizan que la protección individual sigue siendo fundamental para evitar riesgos.

Con el objetivo de fortalecer la inmunización de la población, la Secretaría de Salud de Medellín anunció que el próximo 28 de febrero se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación en más de 80 puntos habilitados, distribuidos en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad.

Durante 2025, se aplicaron 121.490 dosis de la vacuna, principalmente en personas entre 15 y 39 años. La vacuna contra la fiebre amarilla no tiene costo, se administra en dosis única y ofrece protección de por vida. Por ello, se recomienda a las personas verificar su carné de vacunación y acudir a un punto habilitado si no cuentan con la dosis.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad prevenible que, sin embargo, sigue generando afectaciones graves en el país. Desde 2024, se han registrado 169 casos confirmados y más de 70 fallecimientos, de los cuales 13 ocurrieron durante el último año. Aunque la mayoría de los contagios se han concentrado en departamentos como Tolima, en Antioquia no se reportan casos y Medellín no ha tenido registros históricos de la enfermedad”, afirmó Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Las autoridades recuerdan que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la fiebre amarilla, especialmente para quienes viajan con frecuencia a zonas donde circula el virus. Además, se aconseja consultar oportunamente los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, malestar general, náuseas o vómito, evitando la automedicación. La atención temprana permite identificar posibles complicaciones y realizar un manejo adecuado.

Con esta jornada, Medellín refuerza la prevención, el control epidemiológico y la educación en salud, garantizando la protección de la población y promoviendo la vacunación como estrategia clave para evitar brotes de fiebre amarilla en la ciudad.

Para consultar los puntos de vacunación disponibles, ingrese al sitio web de la Secretaría de Salud.