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Resumen: ¿Buscas definir tu situación militar y proyectar tu futuro? El Distrito Militar N.° 20 ha dado inicio oficial al proceso de incorporación del tercer contingente de 2026

¡Atención jóvenes! La Tercera División abre convocatoria para prestar el servicio militar con pago mensual y matrícula cero

Minuto30.com .- Si buscas definir tu situación militar y proyectar tu futuro, el Distrito Militar N.° 20 ha dado inicio oficial al proceso de incorporación del tercer contingente de 2026. Esta convocatoria, dirigida tanto a hombres como a mujeres, ofrece no solo la oportunidad de servir a Colombia en el suroccidente del país, sino también un atractivo paquete de beneficios económicos, educativos y laborales.

Con una masiva asistencia que superó los 300 aspirantes durante su primera jornada, el Distrito Militar N.° 20 abrió sus puertas para recibir a los jóvenes colombianos dispuestos a transformar su proyecto de vida. Este proceso de selección marca el primer paso para quienes desean integrar las filas del Ejército Nacional y acceder a oportunidades únicas de crecimiento personal y profesional.

Unidades de destino y proceso de selección

Los jóvenes seleccionados en esta fase serán destinados a prestar su servicio militar en unidades orgánicas de la Tercera División del Ejército Nacional, estratégicas para el cumplimiento de la misión institucional en el suroccidente del país. Entre ellas se destacan el Batallón de Alta Montaña N.° 4, los Batallones de Infantería N.° 7 y N.° 56, el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 29, y el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 29.

Para garantizar la idoneidad del personal, los aspirantes reciben primero una inducción detallada y luego pasan al filtro del Comité de Aptitud Psicofísica. Allí, un equipo interdisciplinario conformado por un médico, una psicóloga y una odontóloga evalúa rigurosamente que cada joven cumpla con las condiciones de salud física y mental exigidas por la institución.

Beneficios: Sueldo, bonificaciones y educación

Prestar el servicio militar hoy representa una plataforma de desarrollo integral. Las Fuerzas Militares han estructurado un sólido portafolio de incentivos para los incorporados, que incluye:

Beneficios económicos: Una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV). Al finalizar el servicio, recibirán un salario mínimo destinado a vestuario, más una bonificación adicional de 1,5 SMLMV.

Oportunidades educativas: Acceso a programas de formación del SENA y una línea de crédito especial con el ICETEX para reservistas de primera clase.

Proyección militar: Quienes decidan continuar la carrera militar podrán acceder a descuentos especiales o al beneficio de matrícula cero.

Bienestar: Servicios integrales de salud, descuentos en alianzas comerciales y el reconocimiento del tiempo de servicio para efectos pensionales.

Requisitos y fechas clave para postularse

El Ejército Nacional hace un llamado a la juventud a tomar una decisión que marcará positivamente su futuro, desarrollando valores como la disciplina, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Para participar, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad colombiana.

Tener entre 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 años.

Realizar el registro previo en la plataforma oficial: https://incorporacion.libretamilitar.mil.co.

Presentarse presencialmente en las instalaciones del Distrito Militar N.° 20.

Las inscripciones estarán habilitadas únicamente hasta el próximo miércoles, 26 de agosto de 2026.