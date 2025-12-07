¡Atención! Jossimar Calvo, gimnasta olímpico, resultó herido en ataque del ELN en Cúcuta

Resumen: Las autoridades han atribuido esta ola de violencia, que cobró la vida de dos policías e hirió a un total de cinco uniformados, además de los civiles como el atleta olímpico, al Grupo Armado Organizado (GAO) ELN

Minuto30.com .- El gimnasta olímpico y campeón panamericano Jossimar Calvo, junto a su esposa, resultaron heridos en la madrugada de este domingo, luego de quedar atrapados en medio de un ataque con explosivos en el área metropolitana de Cúcuta. La noticia fue confirmada por la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, generando consternación en el ámbito deportivo nacional.

El incidente en el que la pareja resultó afectada ocurrió en el Anillo Vial Oriental, cerca de un centro comercial. La detonación iba dirigida a torres de energía de Cens, destruyéndolas y afectando el servicio eléctrico en amplios sectores de la ciudad. La Liga de Gimnasia indicó que Calvo y su esposa se movilizaban en su vehículo cuando fueron impactados por la violenta onda explosiva.

El ataque contra la infraestructura eléctrica fue solo uno de los tres hechos violentos que sacudieron al área metropolitana de Cúcuta entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Este suceso se enmarca en una preocupante escalada de actos terroristas que han puesto a las autoridades en máxima alerta.

La cadena de ataques ha dejado un saldo lamentable de víctimas y daños materiales. La ofensiva terrorista incluye el asesinato de dos policías y ha dejado a otros uniformados heridos. Adicionalmente, un CAI (Centro de Atención Inmediata) fue atacado y destruido, sumándose al colapso de las torres de energía por la explosión.

Las autoridades han atribuido esta ola de violencia, que cobró la vida de dos policías e hirió a un total de cinco uniformados, además de los civiles como el atleta olímpico, al Grupo Armado Organizado (GAO) ELN. La Policía Metropolitana de Cúcuta señaló que estos ataques son una retaliación directa a las recientes y contundentes operaciones ofensivas llevadas a cabo por la Fuerza Pública contra las estructuras criminales de ese grupo armado.