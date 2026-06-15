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    ¡Atención! Irán y Estados Unidos firman un acuerdo de paz sin precedentes

    «La historia de que los EE.UU. le están pagando a Irán 300 millones de Dólares es Fake News»: Trump

    Publicado por: SoloDuque

    Urgente Donald Trump aseguró que Petro está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos
    Cortesía.
    ¡Atención! Irán y Estados Unidos firman un acuerdo de paz sin precedentes

    Resumen: Aunque los detalles completos del documento oficial se irán revelando progresivamente, los primeros reportes señalan que las negociaciones se llevaron a cabo bajo estricto hermetismo y contaron con la mediación de importantes actores internacionales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un giro diplomático que redefine la geopolítica mundial, los gobiernos de Irán y Estados Unidos han oficializado la firma de un histórico acuerdo de paz. Este tratado marca un punto de inflexión tras décadas de hostilidades, bloqueos económicos y tensiones militares, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones internacionales.

    Aunque los detalles completos del documento oficial se irán revelando progresivamente, los primeros reportes señalan que las negociaciones se llevaron a cabo bajo estricto hermetismo y contaron con la mediación de importantes actores internacionales.

    Puntos clave del acuerdo bilateral

    De acuerdo con la información preliminar que ha trascendido desde las mesas de negociación, el tratado contempla los siguientes pilares fundamentales:

    Levantamiento gradual de sanciones: Estados Unidos se compromete a retirar progresivamente las sanciones económicas, comerciales y financieras que han asfixiado la economía iraní, permitiendo su reingreso a los mercados globales, especialmente en el sector de los hidrocarburos.

    Supervisión del programa nuclear: Irán acepta someter su programa nuclear a inspecciones civiles y rigurosas por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), garantizando su uso exclusivamente pacífico a cambio del fin de los bloqueos.

    Restablecimiento de canales diplomáticos: Ambos países acordaron la apertura de oficinas de intereses y el restablecimiento de líneas directas de comunicación, con miras a la eventual reapertura de embajadas en Washington y Teherán.

    Estabilidad en Medio Oriente: Se establecen compromisos mutuos de no agresión y acuerdos para reducir la presencia y la retórica militar en zonas de alta fricción, como el Estrecho de Ormuz y otras áreas estratégicas de la región.

    "¡Irán ha acordado no tener nunca un Arma Nuclear! Además, la historia de que los EE.UU. le están pagando a Irán 300 millones de Dólares es Noticias Falsas, difundidas por los Dumócratas!!!" - Presidente Donald J. Trump

    Impacto global y reacciones

    La noticia de este acuerdo ha generado un impacto inmediato a nivel global. Los mercados financieros y el precio internacional del petróleo han reaccionado con alta volatilidad ante la perspectiva de que el crudo iraní fluya nuevamente sin restricciones hacia occidente.

    Por su parte, la comunidad internacional ha calificado el hecho como uno de los mayores triunfos diplomáticos del siglo XXI, a la espera de ver cómo este pacto transformará el equilibrio de poder en el Medio Oriente y el resto del mundo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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