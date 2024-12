¡Atención! Interrupción de acueducto en sectores de Medellín, Bello y Envigado

Resumen: EPM realiza trabajos de acueducto en Medellín, Bello y Envigado, afectando el servicio a más de 55.000 usuarios. ¿Qué se está haciendo? Lavado del tanque del circuito Piñuela. Empalme de una nueva red a una existente en el circuito Doce de Octubre. Cambio de una válvula en el circuito Ayurá. ¿A quiénes afecta? 24.846 usuarios en Medellín (Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal-Los Álamos, La Piñuela y Moravia) entre las 10:00 p.m. del martes 4 de junio y las 4:00 a.m. del miércoles 5 de junio. 12.201 usuarios en Medellín (Doce de Octubre No.1, Doce de Octubre No.2, El Progreso No.2, El Triunfo, Mirador del Doce, Picachito y Picacho) y Bello (París y Doce de Octubre No2) entre las 3:00 p.m. del miércoles 5 de junio y las 5:00 a.m. del jueves 6 de junio. 18.374 usuarios en Envigado (La Pradera, Uribe Ángel, El Esmeraldal, La Sebastiana, La Inmaculada, Loma de Las Brujas, El Chingui, Loma del Atravesado, Zúñiga, Las Orquídeas y Alto de Misael) y Medellín (El Diamante No. 2 y San Lucas) entre las 9:00 p.m. del miércoles 5 de junio y las 3:00 a.m. del jueves 6 de junio.