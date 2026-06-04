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    ¡Atención! Incidente con persona en la vía altera el servicio del Metro

    Se hace un llamado a la ciudadanía y a los usuarios que se movilizan a esta hora a tomar rutas alternas de transporte público.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ruedas nuevas para el Metro! Llegaron 407 piezas para blindar la seguridad de los trenes
    Foto de cortesía.
    ¡Atención! Incidente con persona en la vía altera el servicio del Metro

    Resumen: Se hace un llamado a la ciudadanía y a los usuarios que se movilizan a esta hora a tomar rutas alternas de transporte público.

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    Minuto30.com .- La empresa Metro de Medellín informó a todos sus usuarios sobre una grave alteración en la prestación del servicio comercial durante la noche de este jueves. A partir de las 10:20 p. m., se reportó un «incidente con persona en la vía», situación que obligó a modificar de urgencia los recorridos habituales de los trenes.

    Tramos habilitados y operación parcial

    Debido a la emergencia y a los protocolos de seguridad que se deben activar en estos casos, el sistema de transporte masivo se encuentra operando únicamente en tramos específicos, fraccionando la movilidad en la red. Los recorridos que actualmente se encuentran activos son:

    Línea A (Norte – Centro): Presta servicio únicamente entre las estaciones Niquía y Parque Berrío.

    Línea A (Sur – Centro): Presta servicio únicamente entre las estaciones La Estrella y Poblado.

    Línea B: El servicio se encuentra habilitado de manera parcial entre las estaciones Cisneros y San Javier.

    Estaciones fuera de servicio

    Por cuenta de este lamentable incidente, el tramo central que conecta al sistema quedó inhabilitado. Las autoridades de transporte confirmaron que las siguientes estaciones tienen restringido el acceso y no están prestando servicio al público:

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    Industriales

    Exposiciones

    Alpujarra

    San Antonio (Tanto en sus plataformas de la Línea A como de la Línea B).

    Se hace un llamado a la ciudadanía y a los usuarios que se movilizan a esta hora a tomar rutas alternas de transporte público.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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