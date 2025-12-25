Resumen: Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque el humo es visible desde varios puntos del sur del Valle de Aburrá.

¡ATENCIÓN! Incendio forestal en el sur del Valle de Aburrá: habría sido provocado por un globo

Minuto30.com.- La tranquilidad de la tarde de este jueves 25 de diciembre se vio alterada en el sur del Valle de Aburrá. Organismos de socorro reportaron una emergencia por un incendio registrado en la zona limítrofe entre los municipios de La Estrella e Itagüí.

De acuerdo con las primeras versiones de la comunidad y reportes preliminares, la conflagración habría sido ocasionada por la caída de un globo de mecha, elemento que, pese a las prohibiciones y campañas de prevención, sigue siendo una amenaza latente para la seguridad y la infraestructura en esta temporada festiva.

Al lugar se desplazaron unidades de los Cuerpos de Bomberos para trabajar de manera articulada en el control de las llamas. La prioridad de las autoridades a esta hora es confinar el fuego para evitar que se propague a zonas residenciales cercanas o a áreas de cobertura vegetal, dada la intensidad de los vientos en el sector.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque el humo es visible desde varios puntos del sur del Valle de Aburrá.

El peligro de los globos en Navidad

Este nuevo incidente revive el llamado de las autoridades sobre el peligro de lanzar globos y usar pólvora. En lo que va de diciembre, varios incendios en Antioquia han sido atribuidos a estos elementos, que al caer sin control pueden generar tragedias en techos de paja, bodegas de químicos o zonas boscosas.

Recomendaciones a la ciudadanía:

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Reportar de inmediato cualquier columna de humo a la Línea Única de Emergencias 123.

Evitar el lanzamiento de globos de mecha y el uso de pólvora.

Mantenerse alejado de la zona de la emergencia para facilitar el paso de las máquinas de bomberos.

Aquí más Noticias de Medellín