Un hombre resultó lesionado cuando le cayó un pedazo de fachada en Mayorca

Resumen: De momento el Centro Comercial Mayorca no ha emitido un comunicado oficial detallado explicando las causas de este grave colapso estructural.

¡Atención! Hombre resultó lesionado luego de que le cayera un pedazo de fachada en un reconocido centro comercial del sur del Valle de Aburrá

Minuto30.com .- Lo que debía ser una tarde tranquila y rutinaria en el reconocido Centro Comercial Mayorca, ubicado en Sabaneta, sur del Valle de Aburrá), se transformó en una emergencia. El colapso de una parte de la fachada de este concurrido espacio por poco cobra una vida este martes, luego de que parte de la fachada se desprendiera y cayera sobre un hombre que transitaba por el lugar.

El terror cayó desde el techo

El angustiante incidente tuvo lugar en la zona externa de la Etapa 1 del centro comercial, por el sector donde hay paraderos de buses y acceso al metro de Medellín. Según los relatos de testigos presenciales, varios elementos pesados de la estructura del techo cedieron de manera repentina, desatando el pánico absoluto entre quienes presenciaron cómo los escombros caían sobre un ciudadano.

Ante la emergencia, las mismas personas y transeúntes que se encontraban en el sitio, movidos por la solidaridad, corrieron a auxiliar al afectado mientras llegaban los equipos de rescate.

Traslado de urgencia y pronóstico reservado

Minutos después, hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos y personal de Gestión del Riesgo. Tras evaluar la gravedad de la situación y estabilizar a la víctima, ordenaron su traslado inmediato a un centro hospitalario de alta complejidad ubicado en el suroccidente de Medellín.

De acuerdo con los reportes preliminares, el estado de salud del hombre es delicado, producto del violento impacto que recibió por la caída de la estructura.

Cintas de peligro y un silencio indignante

De momento el Centro Comercial Mayorca no ha emitido un comunicado oficial detallado explicando las causas de este grave colapso estructural.

Hasta el momento, la única acción visible ha sido el acordonamiento preventivo de las zonas afectadas mientras se realiza la respectiva inspección técnica.