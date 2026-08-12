¡Atención hinchas: por Liga y Copa! DIMAYOR modifica partidos en Cali, Pereira y Manizales

Resumen: Como medida preventiva y en respeto a la contingencia que atienden los organismos de socorro, la DIMAYOR determinó que las ciudades con mayores estragos estructurales no recibirán competencias deportivas por el momento

Minuto30.com .- La grave emergencia que afronta el territorio nacional tras el reciente movimiento telúrico ha llevado a la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) a tomar decisiones de fondo sobre la realización de los torneos profesionales en el país.

A través de un comunicado oficial dirigido a clubes, futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados, el ente rector confirmó el aplazamiento de los compromisos programados para esta semana, así como ajustes para las jornadas del fin de semana.

Sin fútbol en las zonas más afectadas

Como medida preventiva y en respeto a la contingencia que atienden los organismos de socorro, la DIMAYOR determinó que las ciudades con mayores estragos estructurales no recibirán competencias deportivas por el momento.

Ciudades sin partidos: No se programarán compromisos durante este fin de semana en Cali, Pereira ni Manizales.

Causa de fuerza mayor: La entidad remarcó que la prioridad absoluta es la seguridad de los ciudadanos y la atención responsable a las víctimas.

«Entendemos que estos cambios generan inconvenientes y modificaciones en los planes de los aficionados y los clubes. Por esta razón, solicitamos comprensión y solidaridad frente a las decisiones adoptadas, que obedecen exclusivamente a una situación de fuerza mayor y a la necesidad de responder responsablemente ante las circunstancias que atraviesa el país», puntualizó la directiva.

Reorganización del calendario

La institución rectora del balompié nacional enfatizó que ya se encuentra trabajando en la reestructuración de los itinerarios para evitar descuadres severos en el desarrollo de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

El objetivo de la dirigencia es preservar la equidad deportiva y garantizar que el calendario del segundo semestre pueda culminar de manera ordenada en los tiempos establecidos.

A continuación, presentamos los cambios y reprogramaciones oficiales estipulados para la Liga y Copa BetPlay DIMAYOR:

Liga Betplay

Copa Betplay