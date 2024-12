¡Atención! Habitantes de Medellín, Girardota y Envigado tienen programado interrupción de acueducto

Resumen: EPM realizará interrupciones del servicio de acueducto en Medellín, Girardota y Envigado para realizar lavado de tanques. Detalles: Fecha: Medellín: 21 al 22 de mayo de 2024 Girardota: 22 al 23 de mayo de 2024 Medellín y Envigado: 23 al 24 de mayo de 2024 Hora: Todas las interrupciones: De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. Sectores afectados: Medellín: Barrios Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, etc. Girardota: Barrios La Ceiba, Centro, El Llano, El Paraíso, etc. Medellín y Envigado: Barrios El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos, San Lucas, Zúñiga, Altos del Poblado, Loma del Atravesado. Número de usuarios afectados: Medellín: 22.457 Girardota: 7.343 Medellín y Envigado: 6.442