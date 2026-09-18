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    ¡Atención! Golpe a la alianza ELN FARC en Antioquia: Capturan a alias «Téllez» y a responsables de quema de vehículos

    La unión entre el ELN y disidencias de las FARC en Antioquia tiene como fin enfrentarse al Clan del Golfo por el control territorial y de las rentas ilegales

    Publicado por: SoloDuque

    tellez farc eln
    ¡Atención! Golpe a la alianza ELN FARC en Antioquia: Capturan a alias «Téllez» y a responsables de quema de vehículos

    Resumen: El gobernador Rendón fue tajante al referirse a la motivación detrás de los ataques y la violencia que azota algunas subregiones del departamento: "Distintos nombres, la misma pelambre: criminales peleándose el negocio del narcotráfico y otras economías ilegales".

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    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció un contundente golpe contra las estructuras armadas que operan en el departamento. En un operativo llevado a cabo en Medellín, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la DIJIN logró la captura de tres peligrosos delincuentes pertenecientes a una coalición criminal.

    Los capturados y su accionar delictivo

    Alias ‘Téllez’: Identificado por las autoridades como el dinamizador financiero y el principal enlace de la alianza entre el ELN y el frente 36 de las FARC, estructura al mando de alias ‘Calarcá’.

    Alias ‘Gordo’ y alias ‘Jaider’: Señalados como los responsables de planear y ejecutar recientes acciones terroristas en el departamento, incluyendo la quema de buses en el sector de La Paulina, en el Bajo Cauca, y el incendio de tractocamiones en varias vías de Antioquia.

    Según los reportes oficiales, la unión entre el ELN y estas disidencias de las FARC tiene como único propósito enfrentarse al Clan del Golfo para apoderarse del control territorial y las rentas ilícitas.

    El gobernador Rendón fue tajante al referirse a la motivación detrás de los ataques y la violencia que azota algunas subregiones del departamento: «Distintos nombres, la misma pelambre: criminales peleándose el negocio del narcotráfico y otras economías ilegales».

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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