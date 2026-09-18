Resumen: El gobernador Rendón fue tajante al referirse a la motivación detrás de los ataques y la violencia que azota algunas subregiones del departamento: "Distintos nombres, la misma pelambre: criminales peleándose el negocio del narcotráfico y otras economías ilegales".

¡Atención! Golpe a la alianza ELN FARC en Antioquia: Capturan a alias «Téllez» y a responsables de quema de vehículos

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció un contundente golpe contra las estructuras armadas que operan en el departamento. En un operativo llevado a cabo en Medellín, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la DIJIN logró la captura de tres peligrosos delincuentes pertenecientes a una coalición criminal.

Los capturados y su accionar delictivo

Alias ‘Téllez’: Identificado por las autoridades como el dinamizador financiero y el principal enlace de la alianza entre el ELN y el frente 36 de las FARC, estructura al mando de alias ‘Calarcá’.

Alias ‘Gordo’ y alias ‘Jaider’: Señalados como los responsables de planear y ejecutar recientes acciones terroristas en el departamento, incluyendo la quema de buses en el sector de La Paulina, en el Bajo Cauca, y el incendio de tractocamiones en varias vías de Antioquia.

Según los reportes oficiales, la unión entre el ELN y estas disidencias de las FARC tiene como único propósito enfrentarse al Clan del Golfo para apoderarse del control territorial y las rentas ilícitas.

El gobernador Rendón fue tajante al referirse a la motivación detrás de los ataques y la violencia que azota algunas subregiones del departamento: «Distintos nombres, la misma pelambre: criminales peleándose el negocio del narcotráfico y otras economías ilegales».