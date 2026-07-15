¡Atención! Fiscalía solicitará imputación de cargos contra el periodista Jorge Alfredo Vargas.

Resumen: El proceso judicial que hoy deriva en esta solicitud de imputación no es nuevo. Esta acción legal es el resultado directo de una serie de denuncias hechas hace algunos meses y que implicaron la salida del periodista del Canal Caracol

El panorama judicial del reconocido periodista y presentador colombiano, Jorge Alfredo Vargas, tomó un nuevo y trascendental rumbo la tarde de este miércoles 15 de julio. La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso fundamental en el proceso que se adelanta en su contra.

Fuentes cercanas al ente investigador confirmaron a EL TIEMPO que ya se radicó formalmente la solicitud para llevar a cabo una audiencia de formulación de imputación de cargos en contra del comunicador.

¿De qué delito se señala al periodista?

De acuerdo con la información revelada por las fuentes del ente de investigación, la decisión de llevar a Vargas ante un juez de control de garantías se da por la presunta comisión del delito de acoso sexual.

La solicitud de audiencia es el mecanismo mediante el cual la Fiscalía le comunicará formalmente al periodista que el Estado está adelantando una investigación penal en su contra por estos hechos específicos.

¿Cuál es el origen de esta investigación?

El proceso judicial que hoy deriva en esta solicitud de imputación no es nuevo. Esta acción legal es el resultado directo de una serie de denuncias que se hicieron públicas hace unos meses en contra del presentador.

Desde que se conocieron las acusaciones iniciales, la Fiscalía General de la Nación comenzó a recolectar los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas necesarias para determinar si existían méritos suficientes para avanzar a la etapa de imputación, fase a la que finalmente se ha llegado este miércoles.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Tras la radicación de la solicitud por parte de la Fiscalía, el Centro de Servicios Judiciales deberá asignar por reparto a un juez de control de garantías y fijar la fecha y hora para que se lleve a cabo la diligencia.

Durante esta audiencia, el ente acusador presentará los hechos por los cuales se le investiga, y Jorge Alfredo Vargas, junto a su equipo de defensa, tendrá la oportunidad de escuchar los cargos para posteriormente decidir si los acepta o no, manteniendo intacto su derecho a la presunción de inocencia durante todo el proceso penal.