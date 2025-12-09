¡Atención! Explosión en peaje de Copacabana deja una persona fallecida y varios heridos

Resumen: Una explosión en el peaje de Copacabana, en la autopista Medellín-Bogotá, dejó un muerto y varios heridos, incluidos policías de tránsito. La vía fue cerrada temporalmente y acordonada mientras las autoridades investigan si se trató de un atentado o un accidente, y realizan la atención de los afectados.

Un nuevo episodio de violencia en las vías del norte del Valle de Aburrá encendió las alarmas este martes: una explosión se registró en el peaje de Copacabana, sobre la autopista Medellín-Bogotá, dejando una persona fallecida y al menos tres heridos, según información preliminar difundida por Noticias Caracol. Los policías fueron evacuados de inmediato, aunque aún no se confirma si hay más personas afectadas.

El hecho ocurre menos de 24 horas después de otro ataque contra un peaje en la región. Durante la madrugada del martes, presuntos integrantes del ELN colocaron explosivos en la caseta del peaje Cabildo, en el antiguo corredor entre Girardota y Barbosa, intimidando a los trabajadores para que abandonaran el lugar. La detonación provocó daños en la estructura de este paso vehicular.

Hasta el momento, las autoridades analizan si la explosión en Copacabana se trató de un atentado dirigido contra la Fuerza Pública e infraestructura, o si pudo haberse generado por un accidente con pólvora. La zona permanece acordonada mientras la policía realiza las inspecciones correspondientes y mantiene cerrado el peaje para garantizar la seguridad.

Este martes también se reportó otro hecho de violencia: en la mañana, un grupo de personas encapuchadas incendió una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín, sumándose a la ola de incidentes que han afectado la región.

Las autoridades han instado a la ciudadanía a mantenerse alerta y a acatar las medidas de seguridad mientras se esclarecen los hechos y se determinan responsabilidades.