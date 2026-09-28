Alias ‘Pollo’ es señalado por las autoridades de estar directamente implicado en el reclutamiento ilícito y el posterior asesinato de Mónica Liseth Beltrán, una adolescente de tan solo 14 años de edad. Foto: MinDefensa

Resumen: la aprehensión se llevó a cabo en el barrio Villa Paz de Tibú, gracias a un despliegue conjunto y coordinado entre la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército y la Policía Nacional. Durante

Atención: En el Catatumbo fue capturado alias «Pollo», presunto reclutador y asesino de la menor de 14 años

Minuto30.com .- Las autoridades propinaron un contundente golpe a los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo con la captura de alias ‘Pollo’, un presunto delincuente señalado de participar en el atroz reclutamiento forzado y posterior homicidio de una adolescente en el municipio de Tibú (Norte de Santander).

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Ministerio de Defensa frente a este resultado operativo, se conoció que la aprehensión se llevó a cabo en el barrio Villa Paz de Tibú, gracias a un despliegue conjunto y coordinado entre la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército y la Policía Nacional. Durante el procedimiento, los uniformados lograron incautarle al sujeto una pistola equipada con 12 cartuchos.

Alias ‘Pollo’ es señalado por las autoridades de estar directamente implicado en el reclutamiento ilícito y el posterior asesinato de Mónica Liseth Beltrán, una adolescente de tan solo 14 años de edad.

Esta captura representa un golpe estructural directo contra la ‘Estructura 33’ de las disidencias que operan en esa zona del país, una facción que ha sido denunciada por cometer de manera sistemática el reclutamiento ilícito de menores para sus filas.

Tras confirmar la captura y el avance en el proceso de judicialización, el Ministerio de Defensa envió un mensaje categórico a los grupos armados, advirtiendo que «en la Patria Milagro no habrá impunidad ni refugio para quienes violan los derechos de la niñez».