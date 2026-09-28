Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Atención: En el Catatumbo fue capturado alias «Pollo», presunto reclutador y asesino de la menor de 14 años

    «En la Patria Milagro no habrá impunidad ni refugio para quienes violan los derechos de la niñez»: MInDefensa

    Publicado por: SoloDuque

    Alias ‘Pollo’ es señalado por las autoridades de estar directamente implicado en el reclutamiento ilícito y el posterior asesinato de Mónica Liseth Beltrán, una adolescente de tan solo 14 años de edad. Foto: MinDefensa
    Alias ‘Pollo’ es señalado por las autoridades de estar directamente implicado en el reclutamiento ilícito y el posterior asesinato de Mónica Liseth Beltrán, una adolescente de tan solo 14 años de edad. Foto: MinDefensa
    Atención: En el Catatumbo fue capturado alias «Pollo», presunto reclutador y asesino de la menor de 14 años

    Resumen: la aprehensión se llevó a cabo en el barrio Villa Paz de Tibú, gracias a un despliegue conjunto y coordinado entre la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército y la Policía Nacional. Durante

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Las autoridades propinaron un contundente golpe a los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo con la captura de alias ‘Pollo’, un presunto delincuente señalado de participar en el atroz reclutamiento forzado y posterior homicidio de una adolescente en el municipio de Tibú (Norte de Santander).

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Ministerio de Defensa frente a este resultado operativo, se conoció que la aprehensión se llevó a cabo en el barrio Villa Paz de Tibú, gracias a un despliegue conjunto y coordinado entre la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército y la Policía Nacional. Durante el procedimiento, los uniformados lograron incautarle al sujeto una pistola equipada con 12 cartuchos.

    Alias ‘Pollo’ es señalado por las autoridades de estar directamente implicado en el reclutamiento ilícito y el posterior asesinato de Mónica Liseth Beltrán, una adolescente de tan solo 14 años de edad.

    Esta captura representa un golpe estructural directo contra la ‘Estructura 33’ de las disidencias que operan en esa zona del país, una facción que ha sido denunciada por cometer de manera sistemática el reclutamiento ilícito de menores para sus filas.

    Tras confirmar la captura y el avance en el proceso de judicialización, el Ministerio de Defensa envió un mensaje categórico a los grupos armados, advirtiendo que «en la Patria Milagro no habrá impunidad ni refugio para quienes violan los derechos de la niñez».

    pollo capturado

    La captura de alias ‘Pollo’ se llevó a cabo en el barrio Villa Paz de Tibú. Foto: MinDefensa

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Sabías que la restricción de rentas cortas en zonas residenciales existe desde 2014?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.