¡Atención! El Arzobispo de Bogotá y los Obispos de Engativá, Fontibón y Soacha, han establecido suspender las misas para prevenir la pandemia del Covid-19

Mediante un comunicado de prensa emitidio el día de hoy, el Arzobispo de Bogotá y los Obispos de Engativá, Fontibón y Soacha, han establecido suspender las misas para prevenir la pandemia del Covid-19

Entre las medidas que adoptó la autoridad eclesiástica están:

1. Se suspende el servicio del culto público en todos los templos de nuestras diócesis. Para la celebración entre semana de la Eucaristía se permite el ingreso de las personas interesadas por una puerta lateral (o por la casa cural).

2. En las actuales circunstancias la participación en la Eucaristía de forma virtual (Televisión, Radio y Redes) es válida. Por la no participación personal en la Eucaristía dominical, dado que es por causa de salubridad pública para proteger tanto la vida propia como la de los demás, no se incurre en ninguna falta moral y por ello no se comete pecado.

3. Los matrimonios se celebrarán a puerta cerrada y con la participación reducida de fieles que entrarán por una puerta lateral (o por la casa cural).

4. Se celebrará la misa de exequias por el difunto, pero no se trasladará el cuerpo al templo.

5. Se suspende el servicio de comunión a los enfermos, a excepción de los casos graves de enfermedad que serán atendidos personalmente por los sacerdotes y no por los ministros extraordinarios de la comunión.

6. Se suplica a los fieles católicos no solicitar el servicio del sacramento de la confesión a no ser en casos de extrema necesidad de salud o de conciencia. Se encarece a los sacerdotes gran disponibilidad para este servicio y se les pide no usar el confesionario sino un lugar abierto.

7. Se suspenden las catequesis de preparación a los sacramentos.

8. Se suspenden las reuniones de los grupos parroquiales.

9. Se buscará que en lo posible los servicios de las oficinas parroquiales se realicen por teletrabajo o, en su defecto, se flexibilizarán los horarios para evitar a los funcionarios el desplazamiento en horas pico.