¡Atención! Disidencias de las Farc queman camión y bloquean puente de Río Claro en Jamundí

Resumen: Ante la gravedad de la situación y el riesgo inminente para la población que transitaba por el sector, se ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública.

Minuto30.com .- La ofensiva terrorista en el Valle del Cauca no da tregua. En la noche de este domingo, las disidencias de las Farc sembraron nuevamente el pánico, esta vez en la zona rural del municipio de Jamundí. Presuntos guerrilleros interceptaron un vehículo de carga, lo atravesaron en la vía y le prendieron fuego, paralizando por completo la movilidad en un punto estratégico de la región.

El grave incidente de orden público se registró sobre el puente de Río Claro, una arteria vial fundamental para la conexión de las comunidades campesinas.

Fuego, bloqueos y mensajes intimidatorios

De acuerdo con los reportes entregados por los habitantes de la zona y confirmados por las autoridades, hombres armados obligaron al conductor del camión a descender del vehículo. Posteriormente, atravesaron el automotor a lo ancho del puente de Río Claro y procedieron a incinerarlo, creando una barrera de fuego infranqueable.

Pero el acto terrorista no se limitó a la quema del camión. Las autoridades y los transeúntes reportaron que, antes de huir, los delincuentes dejaron grafitis alusivos a las Farc pintados en las estructuras cercanas y en el asfalto, como un claro mensaje de intimidación y demostración de fuerza ante la población civil.

Corregimientos totalmente incomunicados

Este bloqueo estratégico no es una casualidad; afecta directamente el abastecimiento y el libre tránsito de miles de personas. La incineración del camión en este punto exacto cortó de tajo el paso entre el casco urbano de Jamundí y una vasta zona rural.

Los corregimientos que han quedado temporalmente incomunicados son:

Villa Paz

Robles

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Timba

Guachinte

Villa Colombia

Los habitantes de estas zonas se encuentran a la espera de que las autoridades aseguren el área para poder retirar los restos carbonizados del vehículo y restablecer el paso.

Operación de contención en marcha

Ante la gravedad de la situación y el riesgo inminente para la población que transitaba por el sector, se ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública.

A esta hora, fuertes contingentes con tropas del Ejército Nacional se encuentran en la zona adelantando una operación de contención. El objetivo principal de los militares es asegurar el perímetro del puente de Río Claro, repeler cualquier posible emboscada de los subversivos y garantizar el ingreso seguro del cuerpo de Bomberos y las grúas para despejar la carretera.

Este hecho se suma a la tensa situación de seguridad que vive el departamento del Valle del Cauca durante este fin de semana, marcado por masacres, hostigamientos y la alerta máxima de las autoridades ante el accionar de los grupos armados ilegales.