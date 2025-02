¡Atención! Concierto de Shakira en Medellín no se realizaría el lunes: esto es lo que se sabe

Resumen: Desde el mediodía del viernes 21 de febrero, circula el rumor de que Shakira no se presentará en Medellín el lunes 24 de febrero, y la información gana fuerza. El problema sería logístico, ya que el montaje del concierto no estaría listo. La empresa encargada del evento y otros organismos guardan silencio, mientras que la Alcaldía no ha recibido información oficial sobre un aplazamiento, y los permisos están en regla. Se espera conocer pronto si el concierto se reprogramará, como en Perú, o será cancelado. La situación está en desarrollo.