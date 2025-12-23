¡ATENCIÓN! Cierre total en la vía Medellín El Santuario por grave accidente en Marinilla

Resumen: No olvide verificar antes de salir y consultar las redes sociales de @Devimed para conocer el momento exacto de la reapertura.

Minuto30.com .- Los viajeros que se desplazan por la Autopista Medellín-Bogotá enfrentan a esta hora una parálisis total en la movilidad. La concesión Devimed confirmó el cierre total de la calzada a la altura del municipio de Marinilla, debido a un siniestro vial de magnitud, la noche de este martes 23 de diciembre.

El incidente se registró exactamente en el kilómetro 42+000, en el sector conocido como Retorno 17 – La Esperanza. Por el momento, las autoridades de tránsito y unidades de emergencia se encuentran en el sitio atendiendo la situación, lo que impide el paso de vehículos en ambos sentidos de este tramo.

Reporte del estado de la vía

Punto Crítico: Km 42+000 (Marinilla).

Estado: Cierre total (Sin paso).

Causa: Siniestro vial en desarrollo.

Recomendaciones para conductores

Dada la importancia de este corredor vial, que conecta a Medellín con el Oriente Antioqueño y el centro del país, se recomienda a los conductores tener paciencia, pues se reportan ya largas filas de vehículos en el sector de la zona urbana de Marinilla y llegando a El Santuario.

No olvide verificar antes de salir y consultar las redes sociales de @Devimed para conocer el momento exacto de la reapertura.

Las autoridades aún no han entregado un reporte sobre el número de vehículos involucrados o si hay personas lesionadas de gravedad en el siniestro. Personal de criminalística y grúas ya se desplazan al punto para agilizar las labores de inspección y despeje de la vía.

