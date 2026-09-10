Atención: Cierre en la Avenida Regional por volcamiento de volqueta a la altura del Puente Horacio Toro

Resumen: Se recomienda a los conductores que se dirigen hacia el norte de la ciudad tomar vías alternas, transitar con precaución y acatar las indicaciones del cuerpo de agentes de tránsito mientras se restablece el paso normal.
Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó el cierre temporal de la calzada occidental en la Avenida Regional, a la altura del Puente Horacio Toro, debido a un fuerte accidente de tránsito registrado en las últimas horas que compromete la movilidad en este importante corredor vial.
Al parecer, una volqueta sufrió un volcamiento lateral sobre la vía mientras transitaba por la zona; producto del accidente, el vehículo perdió su carga y el material quedó esparcido sobre la carretera, afectando por completo la libre circulación vehicular.
Las autoridades y equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar para atender la situación, remover el vehículo pesado y limpiar el tramo afectado.
Se recomienda a los conductores que se dirigen hacia el norte de la ciudad tomar vías alternas, transitar con precaución y acatar las indicaciones del cuerpo de agentes de tránsito mientras se restablece el paso normal.
⚠️ Se presenta cierre en la Av. Regional, a la altura del Puente Horacio Toro, en calzada occidental, debido a un siniestro sobre la vía. Recomendamos transitar con precaución. pic.twitter.com/HhLY0cfr0v
— Movilidad – Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) September 10, 2026
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