¡Atención! Cierre de vías aledañas a Parques del Río el miércoles 11 de octubre por montaje de Alumbrados Navideños

Este miércoles 11 de octubre, entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m., habrá cierre de vías aledañas a Parques del Río por montaje de Alumbrados Navideños.

Las vías aledañas a Parques del Río estarán cerradas debido a la instalación de 16 postes de fibra de vidrio, que soportarán los alumbrados navideños ubicados sobre el Río Medellín, lo que impactará la movilidad vehicular y el tránsito de personas entre el costado oriental y occidental.

Las vías en Parques del Río que tendrán cierre total son

La carrera 62 desde la calle 41 hasta el ingreso a Parques del Río, por la glorieta de Exposiciones (desde el Palacio de Exposiciones hasta el Edificio EPM) y la carrera 63 entre las calles 36 y 38.

La secretaría de Movilidad de Medellín recomienda a los conductores tomar como rutas alternas la glorieta de Exposiciones en sentido oriente a occidente hacia la salida de la avenida Regional y la avenida 33; el Soterrado de la Avenida Regional hacia la calle 44- San Juan- ingresando al Edificio EPM por la carrera 58 y la calle 43 en contraflujo para ingresar y salir a rampa 5 del Edificio EPM y la calle 38 por la carrera 63 B hacia la avenida 33.

Sigue al canal Movilidad en Minuto30 en WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VZzAgoCEwEk2i27RkZ3l

Para el ingreso vehicular de los habitantes del barrio Conquistadores ubicados en la carrera 63 entre las calles 36 y 38, se contará con personal logístico encargado de facilitar el acceso, previa identificación.

La estación de EnCicla localizada en la transversal 42 C con diagonal 63 AA no prestará servicio entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Los peatones y usuarios del Metro y el Metroplús que cruzan el sector de Parques del Río, Empresas Públicas de Medellín ofrecerá servicio gratuito de buses durante el tiempo que dure el cierre.

Los buses transportarán a las personas entre la avenida Ferrocarril y el barrio Conquistadores y los paraderos estarán ubicados en la Avenida Ferrocarril frente a Plaza Mayor; en la carrera 63B con calle 36; en la carrera 64 con diagonal 65D y en la calle 42 entre carrera 57 y 58.

Más noticias de Medellín