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    ¡Atención! Baja en el Gobierno Petro: renunció Billy Escobar a la Superintendencia de Sociedades

    Durante su administración, enfocó su plan de trabajo en la modernización y el acercamiento con las regiones

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Atención! Baja en el Gobierno Petro: renunció Billy Escobar a la Superintendencia de Sociedades

    Resumen: En el cierre de su comunicado, le dedicó unas palabras al Jefe de Estado: "Agradezco al Señor Presidente de la República, Gustavo Petro, por la confianza depositada

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una nueva movida sacude el ajedrez institucional del Gobierno Nacional. A través de un comunicado oficial a la opinión pública, Billy Escobar Pérez confirmó su renuncia irrevocable al cargo de Superintendente de Sociedades, entidad clave en la vigilancia, control y acompañamiento del tejido empresarial en Colombia.

    La sorpresiva salida, que se hace efectiva a partir de la fecha, marca el fin de su ciclo al frente de una de las superintendencias más importantes del país. En Minuto30 te detallamos las razones detrás de esta decisión, el balance de su gestión y el mensaje que le dejó al presidente de la República.

    Las razones detrás de su salida: “Una decisión personal”

    En la carta compartida a los medios de comunicación, Escobar fue claro en señalar que su salida no obedece a conflictos internos, sino a una determinación estrictamente profesional y de carácter individual.

    “Me permito informar al país que he tomado la decisión de avanzar en otros proyectos profesionales a partir de la fecha. Se trata de una decisión personal, adoptada tras considerar cumplidos los compromisos que demanda esta responsabilidad”, precisó el ahora exfuncionario.

    El balance de su gestión en la Supersociedades

    Durante su administración, enfocó su plan de trabajo en la modernización y el acercamiento con las regiones.

    Según detalló en su carta de despedida, sus principales logros se centraron en:

    Fortalecimiento institucional: Mejorar la capacidad técnica y operativa de la Superintendencia.

    Descentralización: Ampliar la presencia territorial de la entidad para llegar a empresas fuera de las capitales principales.

    Visión social del empresariado: Desarrollar herramientas efectivas para acompañar a las empresas, aportando no solo a la competitividad y productividad, sino también a la sostenibilidad del país.

    Aseguró que deja la entidad posicionada como un “referente reconocido a nivel nacional e internacional”.

    El mensaje directo a Gustavo Petro

    En el cierre de su comunicado, le dedicó unas palabras al Jefe de Estado: “Agradezco al Señor Presidente de la República, Gustavo Petro, por la confianza depositada y por las garantías de independencia que hicieron posible ejercer esta labor con rigor, transparencia y criterio técnico”.

    Finalmente, Escobar reafirmó su compromiso con el desarrollo de Colombia, asegurando que seguirá aportando al fortalecimiento institucional y empresarial desde el nuevo escenario profesional en el que se encuentre.

    Se espera que en los próximos días la Presidencia de la República anuncie quién será la persona encargada de asumir las riendas de la Superintendencia de Sociedades para darle continuidad a los procesos de vigilancia y salvamento empresarial en curso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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