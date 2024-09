¡Atención! Autoridades dan primer parte de heridos en el Atanasio

Minuto30.com .- El Secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dio parte sobre los hechos ocurridos al interior del Estadio Atanasio Girardot, cuando Nacional se enfrentaba a Junior por la fecha 10 de la Liga Betplay.

Información oficial

Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse.

La Policía intervino para el control de la situación. El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía.

Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos.

El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. Irresponsables!

Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar.

