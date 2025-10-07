Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    • ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!
    Atlético Nacional, después de casi un mes desde que se fue Javier Gandolfi, ya tendría definido su técnico. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    Resumen: Luego de casi un mes de la salida de Javier Gandolfi, Atlético Nacional habría decidido que Diego Arias se mantendrá como director técnico interino hasta diciembre para terminar la competencia. Esta decisión surge tras descartar opciones de técnicos extranjeros como el español Miguel Ángel Ramírez y, al mismo tiempo, el club usaría el resto del año para analizar la mejor opción a futuro, que podría ser un entrenador colombiano como Reinaldo Rueda, a pesar del interés de un sector de la hinchada por Leonel Álvarez.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Casi un mes después de la salida de Javier Gandolfi, de la dirección técnica de Atlético Nacional, el verde paisa ya habría tomado una decisión.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Como se recordará, varios nombres de extranjeros han estado sonando para llegar al equipo más veces campeón de Colombia.

    El último es el estratega español Miguel Ángel Ramírez, campeón de la Copa Sudamericana en el 2019 con Independiente del Valle.

    Sin embargo, al estratega español, con el que el verde paisa confirmó el contacto, habría sido descartado por otras ofertas que le surgieron en ese camino.

    Así las cosas, según reveló la periodista Pilar Velásquez, a través de su cuenta de X, el conjunto antioqueño ya estaría claro.

    De acuerdo con Pilar, “Diego Arias se queda hasta diciembre”, es decir, el Rey de copas terminaría la competencia con el estratega interino.

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    La decisión no sorprende. Hasta ahora, al frente del equipo profesional, Arias suma dos victorias, contra Unión Magdalena y Millonarios y un empate contra Boyacá Chicó.

    En su trino, Pilar además comenta que los jugadores de Atlético Nacional ya fueron informados de esa decisión.

    El resto del año será usado por el club para seguir analizando lo que para ellos puede ser la mejor opción, entre las que podría estar un técnico colombiano.

    Pese a la ilusión de un gran sector de la hinchada, ese técnico no sería Leonel Álvarez, sino el profesor Reinaldo Rueda.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¿Regalo a los verdes? Atlético Nacional rescata un empate con polémico penal a favor en los últimos minutos

    ¡Diego Arias quiere otra victoria! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar a Boyacá Chicó

    ¿Cuándo juega el verde? Atlético Nacional va por su tercer triunfo en línea en la Liga BetPlay

    Bajas sensibles en Atlético Nacional por convocatoria a la Selección Colombia

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    ¿Regalo a los verdes? Atlético Nacional rescata un empate con polémico penal a favor en los últimos minutos

    ¿Regalo a los verdes? Atlético Nacional rescata un empate con polémico penal a favor en los últimos minutos

    ¡Diego Arias quiere otra victoria! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar a Boyacá Chicó

    ¡Diego Arias quiere otra victoria! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar a Boyacá Chicó

    ¿Cuándo juega el verde? Atlético Nacional va por su tercer triunfo en línea en la Liga BetPlay

    ¿Cuándo juega el verde? Atlético Nacional va por su tercer triunfo en línea en la Liga BetPlay

    Bajas sensibles en Atlético Nacional por convocatoria a la Selección Colombia

    Bajas sensibles en Atlético Nacional por convocatoria a la Selección Colombia


    [grupos] [fixture items="7"]