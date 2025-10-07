Casi un mes después de la salida de Javier Gandolfi, de la dirección técnica de Atlético Nacional, el verde paisa ya habría tomado una decisión.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Como se recordará, varios nombres de extranjeros han estado sonando para llegar al equipo más veces campeón de Colombia.

El último es el estratega español Miguel Ángel Ramírez, campeón de la Copa Sudamericana en el 2019 con Independiente del Valle.

Sin embargo, al estratega español, con el que el verde paisa confirmó el contacto, habría sido descartado por otras ofertas que le surgieron en ese camino.

Así las cosas, según reveló la periodista Pilar Velásquez, a través de su cuenta de X, el conjunto antioqueño ya estaría claro.

De acuerdo con Pilar, “Diego Arias se queda hasta diciembre”, es decir, el Rey de copas terminaría la competencia con el estratega interino.

¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

La decisión no sorprende. Hasta ahora, al frente del equipo profesional, Arias suma dos victorias, contra Unión Magdalena y Millonarios y un empate contra Boyacá Chicó.

En su trino, Pilar además comenta que los jugadores de Atlético Nacional ya fueron informados de esa decisión.

El resto del año será usado por el club para seguir analizando lo que para ellos puede ser la mejor opción, entre las que podría estar un técnico colombiano.

Pese a la ilusión de un gran sector de la hinchada, ese técnico no sería Leonel Álvarez, sino el profesor Reinaldo Rueda.

Diego Arias se queda hasta diciembre. Ya le anunciaron a los jugadores de @nacionaloficial esa decisión.

Siguen trabajando en el próximo DT verdolaga. Miguel Ángel Ramírez sigue siendo opción y un colombiano que gusta mucho y en este momento está ocupado. — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) October 7, 2025

Más noticias de Atlético Nacional